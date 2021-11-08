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    新竹好香米二期稻作 12月限量上市

    限量總是殘酷的：新竹好香米二期稻作預計12月限量上市。（資料照）

    限量總是殘酷的：新竹好香米二期稻作預計12月限量上市。（資料照）

    2021/11/08 13:22

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府與新竹市農會共同輔導的稻米產銷班所生產的新竹好物「好香米」，是新竹市最具特色的農特產品，每次上市都是限量發售熱銷的小農產品。今年二期稻作好香米預計12月中旬新米上市，消費者要吃好米要把握。

    新竹市農會與產發處表示，今年一期稻作生產的好香米原預定9月上市，因去年年降雨量創52年新低，新竹市今年一期稻作全面停灌，受到乾旱缺水影響，稻田休耕，想要吃當令生產好香米的民眾，今年都沒法吃到，但6月後雨水充沛，稻田復耕，吃起來口感獨特有芋頭香氣的二期稻作好香米，預計12月中旬上市。

    產發處表示，新竹市稻米產銷班基於生產安全、無毒稻米理念及共同為提高新竹市稻米品質，在2016年4月成立，而推出的「好香米」品種為益全香米，學名臺農71號，米粒短圓飽滿，外觀晶瑩剔透，米飯Q彈有芋頭濃濃香味，即便冷飯也很好吃。好香米耕作面積僅2公頃，二期稻作產量約計6000~8000公斤，是限量發售。

    產發處表示，年初因乾旱缺水，稻田休耕，新竹市的好香米也停產，想吃當令生產好香米的民眾請再等等，12月中旬就會上市，好香米出貨時都為3天內碾製的，並經送SGS檢驗合格，確認安全無毒也無添加防腐劑，新鮮的好香米賞味期限只有短短的20天，新鮮的好米就在好香米，並以新台幣支持在地小農產品。

    限量總是殘酷的：新竹好香米二期稻作預計12月限量上市。（資料照）

    限量總是殘酷的：新竹好香米二期稻作預計12月限量上市。（資料照）

    限量總是殘酷的：新竹好香米二期稻作預計12月限量上市。（記者洪美秀攝）

    限量總是殘酷的：新竹好香米二期稻作預計12月限量上市。（記者洪美秀攝）

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