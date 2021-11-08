金峰鄉洛神公主選拔 3大美女才貌雙全

台東縣金峰鄉鄉公所近日舉辦洛神公主選拔，冠軍為來自金峰鄉歷坵村的莎凡．巴撒希亞茲（左1）、亞軍為曾怡菱（右2）拿下，季軍則是劉馨（右3）獲得（左起）。（記者黃明堂翻攝）

2021/11/08 13:06

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣金峰鄉出產的洛神正進入採收期，鄉內處處可見紅寶石美景，鄉公所近日舉辦洛神公主選拔，邀集到全國多位不分種族、不分地區的多位參賽佳麗，經過前期培訓，現場舞台走秀、才藝表演、機智問答等，冠軍為來自金峰鄉歷坵村的莎凡．巴撒希亞茲、亞軍為曾怡菱拿下，季軍則是劉馨獲得。

這項比賽是在11月5日在歷坵小米學堂舉辦，結果同村女孩莎凡．巴撒希亞把洛神公主冠軍留了下來了，她表示，會以身為「洛神公主」的代言角色以求有更好的表現，全力配合原鄉產業的觀光與部落文化的發展。

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鄉長蔣爭光說，每年11月間立冬之初為洛神花的採收期，洛神花又名洛神葵，為金峰鄉的大宗農產物之一，而採收洛神花萼要動用許多人力，採收回家後的花萼必須去籽，也就是所謂的「捅花」，大家圍坐在一起，邊捅花邊聊天、唱歌，就會出現很多美麗的故事，動聽的傳統歌謠。年輕人更可以從中知道過去老人家的生活經歷，而文化就在談笑風生中傳承。

金峰鄉公所表示，鄉內農特產品除了洛神花之外，像是紅藜、小米、樹豆、咖啡等都是很棒的農作物，還能品嘗到在地特色風味餐，此外，還能到嘉蘭溫泉公園來泡足浴，遠眺青巒山峰、聆聽部落歌謠，可說是人生一大享受。

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