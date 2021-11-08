千蜂散去留下「它」 台南元和宮祭出紅包找答案
〔記者王姝琇／台南報導〕南市北區元和宮全台白龍庵每逢陰陽都總管聖誕前幾天，總有蜂群在陰陽總管殿前梁柱上結穴作巢，5日祝壽儀式進行時群蜂數量達到巔峰，特別的是牠們卻在儀式結束後瞬間散去，僅留下疑似蜂巢的白色物體，讓現場信眾嘖嘖稱奇！廟方即日起廣邀信眾一起來探索並寫下對群蜂現象的看法，民俗專家廖大乙則發願祭出紅包做為獎金。
廟方主委王炳元表示，「群蜂祝壽」每年都會發生，對廟方來說早就習以為常，但今年除了蜂特別多之外，還吸引許多信眾特地前來一睹奇觀，在大夥熱烈討論之際才發現對蜂的了解甚少，於是想到藉機邀民眾一起來聊聊群蜂現象，「究竟是何種蜂每年都來？留下的白色試體是蜂巢嗎？為何祝壽結束就離去？」無論科學或民俗角度都歡迎大家提出答案。
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王炳元說到，廟宇本是生活中的一部分，早期居民都會聚在廟埕話家常，歷經時代變遷這般溫馨畫面越來越少見，我們也盼藉由群蜂來訪的話題，讓大家重回廟口，用不同角度體驗廟宇文化；最後廟方會將各面向的答案整理出來，以此記錄群蜂入廟的故事，也讓大、小朋友都能認識蜂群，兼具傳承與教育意義。
廖大乙則以行動表示支持廟方想法，他發願捐出1個紅包做為車馬費，即日起到19日上午10點為止，民眾可以到元和宮陰陽總管殿前寫下自己的答案並擲筊，廟方將統計由擲出最多筊的民眾獲得紅包。
廖大乙說，本身從事園藝工作多年，在特定季節常遇見蜂群，但對蜂的習性卻只知一二，此次除從民俗角度述說群蜂入廟現象外，也希望有懂蜂的人來為我們解答；「誠如王炳元主委提及，蜂對於地球生態系平衡的影響力，占有舉足輕重地位，尤其在市中心能碰到數千隻蜂飛舞著實不容易。藉此活動讓大家認識宮廟，也了解蜂群，是很有意義的想法。」