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    五星級的！ 台中沙鹿區明秀公園多功能公園管理中心動工

    沙鹿區明秀公園多功能公園管理中心示意圖。（記者歐素美翻攝）

    沙鹿區明秀公園多功能公園管理中心示意圖。（記者歐素美翻攝）

    2021/11/08 12:44

    〔記者歐素美／台中報導〕沙鹿區明秀公園因沒有公廁，民眾到公園運動不便，加上地方缺乏活動中心，台中市政府將斥資七千多萬元，興建「明秀公園多功能公園管理中心」，今天動工，預計明年底完工！台中市副議長顏莉敏表示，堪稱「大台中五星級的活動中心」！四樓層建築可作為活動中心、關懷據點及社區教室等使用，解決地方不便的問題。

    沙鹿區「明秀公園多功能公園管理中心」開工典禮今天舉行！台中市長盧秀燕、台中市副議長顏莉敏、市議員陳廷秀及楊典及前立委顏寬恒及地方多位里長等皆出席。

    市長盧秀燕表示，多年來地方都希望明秀公園有個活動中心，有教室及較大的場地，方便舉辦活動，加上公園沒有廁所，民眾到公園運動內急不便，多功能公園管理中心完工啟用後，將可一併解決地方的難題，她並指出，因工程原物料等上漲，許多工程都流標，「明秀公園多功能公園管理中心」可以順利發包，運氣很好。

    盧秀燕指出，一般活動中心工程費約四千萬左右，「明秀公園多功能公園管理中心」經費高達七千多萬元，地上四層樓，算是超大型的活動中心，未來如何妥善運用非常重要。

    台中市副議長顏莉敏表示，其在上一屆市議員時，埔子里長就表示，埔子里人口愈來愈多，目前有七千多人，很快就要到達一萬人，地方愈來愈發展，地方需要活動中心，平常借用宮廟使用，上課等受限制，因此她極力爭取興建活動中心，「明秀公園多功能公園管理中心」是「大台中五星級的活動中心」，未來長青學苑、關懷據點或老人共餐等都可在這裡舉辦，大家都非常期待。

    建設局表示， 「明秀公園多功能公園管理中心」，預算七千四百四十五萬餘萬，其中，工程費六千三百四十五萬餘元，土地徵收費用一千一百萬元，總樓地板面積一千一百四十八平方公尺。

    沙鹿區明秀公園多功能公園管理中心動工，市長盧秀燕及顏寬恒、顏莉敏兄妹等皆到場。（記者歐素美攝）

    沙鹿區明秀公園多功能公園管理中心動工，市長盧秀燕及顏寬恒、顏莉敏兄妹等皆到場。（記者歐素美攝）

    沙鹿區明秀公園多功能公園管理中心，動工祈福。（記者歐素美攝）

    沙鹿區明秀公園多功能公園管理中心，動工祈福。（記者歐素美攝）

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