核廢料問題無解、不斷發現新斷層 原能會：核四重啟機率為零

原能會主委謝曉星8日出席立法院教育及文化委員會逕行業務報告並備詢。（記者塗建榮攝）

2021/11/08 12:37

〔記者羅綺／台北報導〕重啟核四公投即將到來，立法院教育及文化委員會今日審查原能會施政計畫及預算，核四公投成為立委最關注的焦點，多名立委問及公投通過後核四重啟的可能性，原能會主委謝曉星表示，去評估核四重啟保守估計至少要10年以上時間，因此2、3年商轉不可能，再加上核廢料問題無法解決，核四廠區又出現新的地震斷層，「重啟機率為零」。

立委張廖萬堅表示，根據核子反應器設施管制法第6條，「核子反應器設施興建完成後，非經主管機關審核其終期安全分析報告、興建期間檢查改善結果及系統功能試驗合格，不得裝填核子燃料；裝填核子燃料後，非經主管機關審核其功率試驗合格，並發給運轉執照，不得正式運轉」，因此即使核四公投通過後，仍要通過相關安全評估才可以運轉。

請繼續往下閱讀...

廖萬堅問道，核四商轉公投同意方主張，核廢料有97%仍是可利用能源，只要2至3年就可以裝填燃料棒與重啟商轉，以原能會立場怎麼看待？謝曉星說，短2、3年當然不可能，保守估計至少要10年，身為主管機關當然會尊重公投的民意，「但或許要務實一點，基本上原能會也不會同意買回核四的燃料棒。」

立委黃國書指出，核四廠過去在申請建照時就有諸多問題，再加上廠區內有2公里的Ｓ斷層，並不符合美國核管會核能電廠選址準則，若核四商轉公投通過、台電也提出重建申請，原能會核准核四重啟可能性有多少？謝曉星回答，即使如此，核四重啟機率為零。

立委賴品妤也說，身為東北角、北海岸的立委，她並不支持核四重啟，雖然很多人說得天花亂墜，但根本沒想到當地居民30年來所受的苦。核四沒有達到安全標準且建照已經到期，近年來更不斷發現有新的斷層，但核四現有的建築物抗震係數根本不夠，如果要補強、甚至重做不但要耗費鉅資，且曠日費時，至少要10年的時間，根本不是公投贊成方說的2至3年就能重啟，「核四根本是假議題」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法