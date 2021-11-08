為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    轟春節檢疫「10+4」執行困難 柯文哲再轟中央：政策整死人

    中央流行疫情指揮中心日前公布春節防疫檢疫「10+4」專案；台北市長柯文哲認為實務執行有困難，痛批政策「整死人」。（記者鄭名翔攝）

    中央流行疫情指揮中心日前公布春節防疫檢疫「10+4」專案；台北市長柯文哲認為實務執行有困難，痛批政策「整死人」。（記者鄭名翔攝）

    2021/11/08 12:53

    〔記者鄭名翔／台北報導〕中央流行疫情指揮中心日前公布春節防疫檢疫「10+4」專案，台北市長柯文哲認為，若在家隔離期滿還得派防疫計程車載送至醫院做PCR，北市估計春節每日入境人數1000多人且散佈各地，還要派車接送、找醫院檢疫，且還得檢查同住家人是否打滿2劑疫苗，實務執行困難重重，痛批此政策「整死人」。

    據中央最新規劃的春節檢疫「10+4」專案，民眾入境須先於集中檢疫所或防疫旅館住滿10天，期滿PCR檢測為陰性後可在家檢疫4天。

    柯文哲今表示，若已接種滿2劑符合WHO認證疫苗者，入境時先做一次PCR及抗體檢測即可，再關14天「沒道理」，台灣應參考美國、日本、新加坡等先進國家作法，主張對於完整疫苗接種者入境時先做PCR檢測，再加測抗體，若為陰性且具備抗體，沒理由再關14天，許多外國駐台使館也頻抱怨抗議。

    但對於春節檢疫「10+4」專案，柯文哲認為，入境者在防疫旅館住滿10天後返家，解隔前須再做PCR，北市府還得派防疫計程車到府載送至醫院檢疫，且春節期間北市每日入境約1000人，防疫計程車須到處跑、安排醫院，執行上很困難，「乾脆在防疫旅館住滿14天算了」。

    柯文哲再批，防疫旅館本就有安排防疫巴士定點接送，以建立完整PCR檢疫系統，如今中央改為「10+4」，未來實施會「搞死人」，且還要求同住家人打滿2劑疫苗，如此還得派員到府檢查小黃卡，直呼「不可能啦！」

    柯文哲重申，未來勢必建立健康通行證，但不贊成使用小黃卡，因紙本保管困難，直言「我就賭小黃卡你能用多久」，可能不小心拿去洗衣服就爛掉了，因此勢必手機數位化，即便中央有健保快易通App，柯仍主張使用台北通App已將所有政策都做整合，較為方便，喊話中央「做政策要有遠見」。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    春節返台檢疫鬆綁 專家：人性最大考驗
    2021/11/02 05:30

    春節返台檢疫鬆綁 專家：人性最大考驗
    質詢讓柯P大怒！簡舒培還原當時現場再諷「玻璃心碎」
    2021/10/21 17:28

    質詢讓柯P大怒！簡舒培還原當時現場再諷「玻璃心碎」

    國家品牌首獎 國衛院合作發表
    坦言疫苗預約與中央溝通不良 柯文哲嗆：未平均分配「找麻煩」
    2021/10/20 15:54

    坦言疫苗預約與中央溝通不良 柯文哲嗆：未平均分配「找麻煩」
    台北疫苗打不完捐台南？吳思瑤秀數據：這樣說不是沒道理的
    2021/07/24 18:03

    台北疫苗打不完捐台南？吳思瑤秀數據：這樣說不是沒道理的

    第18屆夢想資助計畫資助餐飲服務業疫後復甦
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播