轟春節檢疫「10+4」執行困難 柯文哲再轟中央：政策整死人

中央流行疫情指揮中心日前公布春節防疫檢疫「10+4」專案；台北市長柯文哲認為實務執行有困難，痛批政策「整死人」。（記者鄭名翔攝）

2021/11/08 12:53

〔記者鄭名翔／台北報導〕中央流行疫情指揮中心日前公布春節防疫檢疫「10+4」專案，台北市長柯文哲認為，若在家隔離期滿還得派防疫計程車載送至醫院做PCR，北市估計春節每日入境人數1000多人且散佈各地，還要派車接送、找醫院檢疫，且還得檢查同住家人是否打滿2劑疫苗，實務執行困難重重，痛批此政策「整死人」。

據中央最新規劃的春節檢疫「10+4」專案，民眾入境須先於集中檢疫所或防疫旅館住滿10天，期滿PCR檢測為陰性後可在家檢疫4天。

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柯文哲今表示，若已接種滿2劑符合WHO認證疫苗者，入境時先做一次PCR及抗體檢測即可，再關14天「沒道理」，台灣應參考美國、日本、新加坡等先進國家作法，主張對於完整疫苗接種者入境時先做PCR檢測，再加測抗體，若為陰性且具備抗體，沒理由再關14天，許多外國駐台使館也頻抱怨抗議。

但對於春節檢疫「10+4」專案，柯文哲認為，入境者在防疫旅館住滿10天後返家，解隔前須再做PCR，北市府還得派防疫計程車到府載送至醫院檢疫，且春節期間北市每日入境約1000人，防疫計程車須到處跑、安排醫院，執行上很困難，「乾脆在防疫旅館住滿14天算了」。

柯文哲再批，防疫旅館本就有安排防疫巴士定點接送，以建立完整PCR檢疫系統，如今中央改為「10+4」，未來實施會「搞死人」，且還要求同住家人打滿2劑疫苗，如此還得派員到府檢查小黃卡，直呼「不可能啦！」

柯文哲重申，未來勢必建立健康通行證，但不贊成使用小黃卡，因紙本保管困難，直言「我就賭小黃卡你能用多久」，可能不小心拿去洗衣服就爛掉了，因此勢必手機數位化，即便中央有健保快易通App，柯仍主張使用台北通App已將所有政策都做整合，較為方便，喊話中央「做政策要有遠見」。

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