為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    67年前龜山島磺煙大噴發！ 照片曝光、還會噴火光

    67年前與今年龜山島磺煙噴發對比。（本報合成）

    67年前與今年龜山島磺煙噴發對比。（本報合成）

    2021/11/08 09:47

    〔記者林敬倫／宜蘭報導〕龜山島10月28日在地震之後，噴出大量磺煙，是16年來首見；不過，頭城鎮民代表簡英俊昨天在臉書發文，po出67年前所拍攝的龜首龜島磺煙照片，噴發孔至少有5個，相較於現今的1個，壯觀很多；簡英俊說，過去除了噴磺煙，有時還會噴出火光，噴發量相當大，但隨著時光推移，壯麗的磺煙已不復見。

    龜山島是一座火山島，有著名的龜山8景，包含「龜山朝日」、「龜島磺煙」、「龜岩巉壁」、「龜卵觀奇」、「神龜擺尾」、「神龜戴帽」與「眼鏡洞」。

    其中，龜首龜島磺煙的奇景，這幾年已變得少見，10月28日在地震之後，有賞鯨船經過龜首，再度看到龜島磺煙大噴發的奇景，據資深賞鯨船業者指出，噴發量是16年來最大，有人推測大噴發原因與地震讓龜首落石，砸破龜首下方封閉的噴發孔，也有人推測與日本沖繩海底火山噴發有關。

    簡英俊昨天po出一張龜山島磺煙大噴發的老照片，當時總共有5個噴發孔，噴發量相當大，宛如一座活火山，相當壯觀，與現今大噴發卻只有一個噴發孔，形成強烈對比。

    簡英俊說，以前的人抓魚，靠雙手划船，到龜首附近時，就會看到照片中龜島磺煙的壯觀景象，有時噴發量大，甚至還會噴出火光，但隨著時間推移，可能是因為地震影響，讓龜首落石封閉磺煙的噴發孔，導致奇景逐漸變得少見。

    簡英俊說，過去除了噴發量大，還會流出大量硫磺水，導致海底不少魚死亡，因早期生活困苦，龜山島民就會前去撿死魚回家食用。

    他說，看著過去的老照片，能回味早期先人的生活，更可以拿來與現今對比，探討今昔不同的原因；宜蘭縣史館說，簡英俊的照片，為1954年，由宜蘭縣史館前身，也就是宜蘭縣文獻委員會所採集，後來提供給龜山社區展覽、使用。

    67年前龜山島龜島磺煙的照片曝光，畫面相當壯觀。（宜蘭縣史館提供）

    67年前龜山島龜島磺煙的照片曝光，畫面相當壯觀。（宜蘭縣史館提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    龜山島噴磺煙 氣象局研判與南澳強震無關／磺煙屬正常現象 目前沒有觀測到異常火山活動或噴發跡象
    2021/10/29 05:30

    龜山島噴磺煙 氣象局研判與南澳強震無關／磺煙屬正常現象 目前沒有觀測到異常火山活動或噴…
    強震誘發龜山島龜首磺煙？ 氣象局：時間巧合
    2021/10/28 14:38

    強震誘發龜山島龜首磺煙？ 氣象局：時間巧合

    中華電信網路門市 雙11獨家瘋狂送
    疑似與地震有關 龜山島龜首噴16年首見大量磺煙
    2021/10/28 12:51

    疑似與地震有關 龜山島龜首噴16年首見大量磺煙
    圓規颱風外圍環流帶來6級陣風 龜山島封島1天
    2021/10/11 09:29

    圓規颱風外圍環流帶來6級陣風 龜山島封島1天

    台中建商大舉西進 海線成購屋甜區
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播