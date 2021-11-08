67年前龜山島磺煙大噴發！ 照片曝光、還會噴火光

67年前與今年龜山島磺煙噴發對比。（本報合成）

2021/11/08 09:47

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕龜山島10月28日在地震之後，噴出大量磺煙，是16年來首見；不過，頭城鎮民代表簡英俊昨天在臉書發文，po出67年前所拍攝的龜首龜島磺煙照片，噴發孔至少有5個，相較於現今的1個，壯觀很多；簡英俊說，過去除了噴磺煙，有時還會噴出火光，噴發量相當大，但隨著時光推移，壯麗的磺煙已不復見。

龜山島是一座火山島，有著名的龜山8景，包含「龜山朝日」、「龜島磺煙」、「龜岩巉壁」、「龜卵觀奇」、「神龜擺尾」、「神龜戴帽」與「眼鏡洞」。

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其中，龜首龜島磺煙的奇景，這幾年已變得少見，10月28日在地震之後，有賞鯨船經過龜首，再度看到龜島磺煙大噴發的奇景，據資深賞鯨船業者指出，噴發量是16年來最大，有人推測大噴發原因與地震讓龜首落石，砸破龜首下方封閉的噴發孔，也有人推測與日本沖繩海底火山噴發有關。

簡英俊昨天po出一張龜山島磺煙大噴發的老照片，當時總共有5個噴發孔，噴發量相當大，宛如一座活火山，相當壯觀，與現今大噴發卻只有一個噴發孔，形成強烈對比。

簡英俊說，以前的人抓魚，靠雙手划船，到龜首附近時，就會看到照片中龜島磺煙的壯觀景象，有時噴發量大，甚至還會噴出火光，但隨著時間推移，可能是因為地震影響，讓龜首落石封閉磺煙的噴發孔，導致奇景逐漸變得少見。

簡英俊說，過去除了噴發量大，還會流出大量硫磺水，導致海底不少魚死亡，因早期生活困苦，龜山島民就會前去撿死魚回家食用。

他說，看著過去的老照片，能回味早期先人的生活，更可以拿來與現今對比，探討今昔不同的原因；宜蘭縣史館說，簡英俊的照片，為1954年，由宜蘭縣史館前身，也就是宜蘭縣文獻委員會所採集，後來提供給龜山社區展覽、使用。

67年前龜山島龜島磺煙的照片曝光，畫面相當壯觀。（宜蘭縣史館提供）

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