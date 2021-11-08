認得他們嗎？嘉義朴子攝影展年輕陳明文、狄鶯、陳淑芳合照曝光

「鑼聲若響」開鏡時的合照，有立委陳明文，演員狄鶯等人年輕時的影像。（嘉義縣共好生活協會提供）

2021/11/08 09:32

〔記者林宜樟／嘉義報導〕由嘉義縣共好生活協會主辦的「先生娘行過朴仔腳-紀實攝影展」，昨天在嘉義縣朴子市清木屋展開，攝影展曝光1984年華視閩南語連續劇「鑼聲若響」開鏡典禮時，時任嘉義縣議長的陳明文、演員狄鶯、文英、陳淑芳等人在配天宮前的大合照，許多前往看展的來賓紛紛指認，看到知名人物年輕時的影像，都覺得很有趣。

清木屋原為醫師黃清木所經營的清木外科醫院，近年來由孫子黃崇哲修繕活化，可享用咖啡、甜點，內部保存醫療文物，是朴子當地知名老屋景點；嘉義縣共好生活協會理事長姜鈞翔說，黃清木的妻子為前國民大會代表黃吳彩雲，她在朴仔腳的教育、政治、醫療有舉足輕重的影響力，清木屋是嘉義縣老屋修繕的重要基地，保留許多家族老照片，團隊決定作為展覽的主軸策劃。

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展覽展出20餘件攝影作品，包含黃吳彩雲在擔任朴子國中校長及國民大會代表時的紀錄，其中最吸引人注意的是1984年10月12日「鑼聲若響」的合照；當時劇組在朴子配天宮廟前舉行開鏡典禮，吸引大批人潮，有演員陳國鈞、陳淑芳、狄鶯和明華園歌仔戲的孫翠鳳等人參與。

照片中，黃吳彩雲坐在前排右4，右5是民進黨立委，時任嘉義縣議會議長的陳明文，當年年僅30歲，是全國最年輕的議長，左4則是當時嘉義縣縣長涂德錡；照片中第二排可看到當時神仙歌仔戲團當家花旦狄鶯（中間頭戴粉紅色戲帽者），狄鶯旁則是文英、陳淑芳（戴墨鏡者）、陳國鈞（陳漢典的叔公）等華視演員。

攝影展昨開幕，朴子市長吳品叡、嘉義縣文化觀光局長許有仁、縣議員姜梅紅、台灣基進嘉義黨部主委翁渙瑤等到場參觀；此展覽由嘉義縣共好生活協會舉辦，清木屋協助展覽策劃，嘉義縣文化觀光局今年度社區營造計畫指導，希望用記憶影像串起人與人間的情感，回顧充滿人情味的古早朴仔腳。

清木屋負責人黃崇哲說明老照片。（記者林宜樟攝）

「先生娘行過朴仔腳-紀實攝影展」吸引許多來賓觀看老照片。（記者林宜樟攝）

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