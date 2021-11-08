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    越晚越冷！北台灣轉濕涼天氣 入夜後僅剩16度

    北部及東北部氣溫從清晨起一路下降，晚間僅有16度。（資料照）

    北部及東北部氣溫從清晨起一路下降，晚間僅有16度。（資料照）

    2021/11/08 06:55

    〔即時新聞／綜合報導〕今日清晨鋒面通過及東北季風隨之增強，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉涼，北部及東北部氣溫將從清晨起一路下降，北部及東北部地區有短暫雨，東部及東南部地區有局部短暫雨，中部地區及南部山區也有雨，其他地區則為多雲。

    今日氣溫方面，北部高溫將由清晨23、24度下降至夜晚的16度左右，與昨天白天相比有10度左右的降幅，變化較大，民眾需多加留意。其他地區也是愈晚愈冷，白天高溫約26至30度，夜晚低溫降至19至21度，中南部白天體感仍舒適溫暖，日夜溫差較大，早出晚歸應適時添加衣物以免受涼。

    空氣品質方面，今日東北季風增強，雲嘉南以北位於迎風面、風速增強，擴散條件轉佳；高屏地區位於下風處，污染物較易累積，午後光化作用影響易致午後臭氧濃度升高；宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    週二（9日）受東北季風及華南雲雨區東移影響，各地雲量仍多，降雨的主要分布在北部及東半部地區，中部地區及南部山區偶爾也有零星短暫雨，其他地區為多雲。氣溫方面，中部以北、東北部及東部整天濕涼，其他地區則是早晚較涼。

    週三至週五（10日至12日），天氣型態由濕冷轉為乾冷，北部、東北部及東部整天仍較涼，清晨局部地區輻射冷卻效應較明顯。各地降雨明顯減少，週三只有東半部地區及中部以北山區有局部短暫雨，到週四、週五，僅剩下迎風面的東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    16 ~ 22 22 ~ 26 24 ~ 29 22 ~ 26

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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