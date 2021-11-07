全國最大野蓮產業今年首度減產 高市府推智慧農業穩定生產

青農黃啟軒種植野蓮8.5公頃。（黃啟軒提供）

2021/11/07 23:09

〔記者陳文嬋／高雄報導〕全國最大規模的高雄野蓮年產值達3億元，今年首度因氣候異常減產3成，市府推動智慧農業，導入智慧感測系統，監測水質溫度、土壤肥力等，穩定生產、減少成本，田間管理更智慧，發展精準農業，避免農業損失。

高雄野蓮種植面積約110公頃，以美濃區為大宗，原是水中野生植物，熱炒好吃受歡迎，從在地野菜變成佳餚，且不受颱風影響，成為在地特色產業，年經濟產值高達3億元。

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近年來因氣候異常，野蓮從去年底起受影響，白天氣溫35度太熱，晚上又降到20度太冷，天氣忽冷忽熱，日夜溫差過大，連野蓮也受不了，今年8月降雨近1個月，缺乏日照又無法補水，首度造成野蓮減產3成。

28歲青農黃啟軒於旗山區種植野蓮8.5公頃，是高雄首先取得有機及產銷履歷雙驗證，主打國內量販通路，外銷插旗日本市場，面對氣候異常衝擊，64個野蓮田若蓋溫室，總計要花10多億元，根本不可能做到。

農業局攜手黃啟軒於野蓮田導入智慧感測系統，監測溶氧量、溫度、酸鹼值、導電度，掌握水質狀況、土壤肥力，每2分鐘監測1次，只要超過安全標準，系統立即啟動通報，溫度過高或過低，挹注地下水改善，讓野蓮保持恆溫狀態。

黃啟軒表示，智慧感測系統穩定生產、品質，對農民是最大的幫助，且手機就能精準掌控一切很方便，透過監測數據精準施肥，省下3分之1用水、用電量，減少生產成本，也節約能源、水資源。

農業局攜手青農黃啟軒於野蓮田導入感測系統，監測水質、土壤肥力等，避免農業損失。（記者陳文嬋攝）

智慧感測系統可以監測水質、土壤肥力等，避免農業損失。（記者陳文嬋攝）

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