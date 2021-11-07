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    推廣棒運！嘉義朴子整建球場 舉辦全國軟式棒球錦標賽

    嘉義市朴子市市長盃全國軟式棒球錦標賽，孩子們熱情參與。（記者林宜樟攝）

    嘉義市朴子市市長盃全國軟式棒球錦標賽，孩子們熱情參與。（記者林宜樟攝）

    2021/11/07 21:54

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子市棒運興盛，朴子少棒曾獲得世界冠軍，目前還有東石國中、東石高中等棒球名校，朴子市公所為推廣棒運，今年向教育部體育署爭取到1800萬元經費，將整建完整的棒球場，昨（11月6日）、今（11月7日）還舉辦第一屆朴子市市長盃全國軟式棒球錦標賽，共有18隊參加，今天冠軍出爐，由屏東縣光華國小獲得第一名。

    棒球賽事由朴子市公所及嘉義縣基層體育運動發展協會舉辦，昨天在朴子市簡易棒壘球場及大同技術學院棒球場進行，朴子市長吳品叡、縣議員李國勝等參與開幕，經過2天激烈賽事，屏東縣光華國小獲得第一名、台南市歸南國小第二名、嘉義縣大崎國小第三名、高雄市鼓岩國小第三名。

    朴子市少棒至青棒都有優秀隊伍，也有不少民眾組成棒壘球隊練習，但市中心一帶沒有標準的場地，許多棒球愛好者夢想有標準場地可使用，吳品叡近年來積極爭取整建棒壘球場，今年爭取到朴子市棒球場場地設施（備）整建工程一期計畫工程經費1800萬元，預計將把原本非標準場地的簡易棒壘球場整建成完整棒球場，並舉辦比賽，讓全國各地隊伍來朴子市交流。

    今年成立的嘉義縣基層體育運動發展協會，理事長吳彩琴、總幹事吳偉呈積極推動基層體育活動，今年8月舉辦打貓盃全國軟式棒球錦標賽，9月舉辦移工金桔農莊健走趣，11月的朴子市市長盃全國軟式棒球錦標賽，都吸引許多隊伍、民眾參與體育活動。

    嘉義市朴子市市長盃全國軟式棒球錦標賽選手奮戰。（記者林宜樟攝）

    嘉義市朴子市市長盃全國軟式棒球錦標賽選手奮戰。（記者林宜樟攝）

    朴子市市長吳品叡（中）等人推動基層運動。（記者林宜樟攝）

    朴子市市長吳品叡（中）等人推動基層運動。（記者林宜樟攝）

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