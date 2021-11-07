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    竹縣客家藝術節in東興圳 八音大匯演拚場

    新竹縣客家藝術節中，縣長楊文科開心打鼓與客家獅一同表演。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣客家藝術節中，縣長楊文科開心打鼓與客家獅一同表演。 （記者廖雪茹攝）

    2021/11/07 19:35

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕《水圳．共下來尞》新竹縣客家藝術節，今（7日）在竹北東興圳景觀公園（公26、公27）登場，上午由7團客家八音進行大匯演，拚場熱鬧揭幕；下午則由傑出演藝團隊，在公園多處帶來多樣化表演，並融入了水圳走讀，帶領親子認識東興圳和竹北客家人文歷史。

    縣長楊文科表示，新竹縣擁有豐富的傳統客家文化，在客家表演藝術領域，包含了客家山歌、八音、客家獅、花鼓、客家大戲等，相當多元。他上任後積極保存與推廣傳統客家文化與表演藝術，扶植在地客家藝文團隊，落實客家藝文人才的培育工作，協助客家藝文向下扎根。「客家藝術節」結合優質客家表演藝術展演，就是讓民眾看見客家文化的傳統、活力與創意。

    今年的客家藝術節特別選在有200多年歷史的東興圳水圳，邀請20多個表演團隊進行展演，一方面復刻傳統古早的客庄文化，另一方面也呈現出現代感的客家流行音樂與特色文創。無論是老中青幼各年齡層，都能在活動中感受客家的魄力！

    文化局表示，早期客庄節慶文化中，不論是聚落喜喪或廟會慶典的民俗活動，免不了鑼鼓樂聲，這次八音大匯演重現了早期八音班刺激的節目表演「堵班」，同時邀請兩班以上的八音班來較勁，遇到「堵班」時便要「拼噠」（即為比拼嗩吶）。

    下午則安排傳統表演藝術三腳採茶戲演出，客家方口獅體驗及新瓦屋花鼓隊踩街等，帶領民眾認識在地無形文化資產，並回味傳統節慶的熱鬧氛圍。

    新竹縣客家藝術節今（7日）在竹北東興圳景觀公園（公26、公27）登場，現場有客家曬福菜展示。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣客家藝術節今（7日）在竹北東興圳景觀公園（公26、公27）登場，現場有客家曬福菜展示。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣客家藝術節活動現場有客家福菜裝瓶體驗，縣長楊文科與小朋友DIY同歡。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣客家藝術節活動現場有客家福菜裝瓶體驗，縣長楊文科與小朋友DIY同歡。（記者廖雪茹攝）

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