台灣烏腳病之父王金河醫療展揭幕 重現大愛歷史

北門嶼教會後方俗稱小白宮（左）建築，過去是治療烏腳病患者的病房。（記者楊金城攝）

2021/11/07 19:28

〔記者楊金城／台南報導〕台南市文化局攜手成大歷史系團隊今天（7日）在北門烏腳病紀念園區推出「台灣烏腳病之父」王金河醫師醫療展暨「藺一種織事」特展，重現王金河、毛碧梅夫婦大愛故事的歷史。

王金河在1940年代投入大北門區烏腳病的防治，再與基督教芥菜種會孫理蓮牧師娘合作開辦免費診所救治及照護病患，1963年由政府補助設立手工藝工場，由毛碧梅設立「烏腳病患手工藝訓練班及生產中心」，提供病患學習藺草編織、重建工作技能。

請繼續往下閱讀...

市長黃偉哲主持開展，他強調王金河夫婦不只治療、照護烏腳病患者，也在編織他們的癒後人生，無私奉獻的精神令人感佩，夫婦對於這塊土地的事蹟值得傳承下去。

現由王金河文化藝術基金會及基督教長老教會共同營運的台灣烏腳病醫療紀念園區，包含王金河醫師故居、醫療紀念館、手工藝工場、基督教芥菜種會北門嶼診所紀念館與教會，展示和保存許多王金河長年照護烏腳病患的珍貴史料。

其中手工藝工場在重新整理、佈展後，首度對外開放，台南市文化局局長葉澤山說，烏腳病紀念園區得以完整呈現這段醫病同心重生的重要歷史。

成大歷史系副教授謝仕淵帶領研究團隊深入北門進行田調訪查後，策畫這次特展，他有感而發地說，治療、照護烏腳病患者的故事，讓人看到大愛無國界、付出無止盡的仁心仁術，而且還能做這麼久。

其中「王金河醫師醫療展」，藉由王金河及相關見證者的口述歷史及收存文物，呈現仁醫返鄉執業，投入烏腳病醫療的生命歷程。

「藺一種織事特展」則以術後照護的視角，紀錄王金河結合芥菜種會及各界資源，帶領患者以藺草編織工作安身立命，呈現北門地區因弱勢扶助而開啟製鹽以外的產業發展脈絡。

內政部次長陳宗彥說，烏腳病紀念園區呈現的歷史意義包含了台灣公共衛生歷史的一個開始，也將王金河對這塊土地與人們的疼愛完整呈現在這些文物中，這是前人留下的重要資產，期許民眾在參觀園區後對自己土地的產生認同。

王金河夫婦育有7女2子，包括烏腳病紀念館館長王芳美、王金河基金會董事長王鳳群等6名子女今天都出席特展開幕。

台灣烏腳病醫療紀念園區免費參觀，開放時間為週四至週日的每天上午10時至下午4時。

北門嶼教會後方治療烏腳病患者的病房（右白色建築），左邊是手工藝工場。（記者楊金城攝）

北門烏腳病紀念園區推出「台灣烏腳病之父」王金河醫師醫療展暨「藺一種織事」特展，重現王金河、毛碧梅夫婦大愛故事的歷史。（記者楊金城攝）

市長黃偉哲（中）和王金河醫師的子女為特展開幕。（記者楊金城攝）

昔日烏腳病患手工藝訓練班及生產中心提供病患學習藺草編織、重建工作技能，市長黃偉哲（前左）由成大歷史系副教授謝仕淵（前右）解說當時場景。（記者楊金城攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法