台積電當課長2個月後悔了！他PO文曝1狀況：想離職了

半導體製造業龍頭台積電工作環境令人好奇，每當有內部員工PO文透露其中內幕，往往引發討論。（路透）

2021/11/07 19:41

〔即時新聞／綜合報導〕半導體製造業龍頭台積電工作環境令人好奇，每當有內部員工PO文透露其中內幕，往往引發討論。一名網友日前在網路PO文，表示在台積電當了2個月的課長，發現內部在人手不足時會讓新人直接上線，一出錯他就被罵翻，讓他現在相當憂鬱，興起離職念頭。

原PO在「Dcard」PO文 ，表示他是某科大工業管理碩士畢業，目前在台積電擔任生產線帶線課長，不過僅短短2個月，公司「review文化」（批評、找碴）及高壓高工時環境就讓他感觸良多。

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原PO說，主管和「學長姐」常常會情緒爆炸，而且因為缺人，都會讓新人盡快上線，結果就是在什麼都不知道的情況下繼續被罵。另外，如果超時工作，讓主管被罵，主管回來就會罵人罵更兇，而罵完之後他還是得繼續做事，「搞到上班前都會很憂鬱，開始有離職的念頭」。

原PO最後表示，他現在看來只剩下三個選擇，一，繼續在生產線做到退休或掛掉；二，邊工作邊準備研究所推甄考試；三，換輕鬆點的工作。「想請版上的各位神人大神們給小弟意見，不然真的快瘋掉了」。

文章PO出後，網友紛紛表示「錢沒那麼重要，有命花才是真的」、「不缺錢真的可以早點出來」、「（邊工作邊讀書）很難，當課長應該沒什麼心力了」、「我離職後馬上後悔，應該要早點出來的」、「忍受不了的話 就趕快走」。

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