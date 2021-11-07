為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台積電當課長2個月後悔了！他PO文曝1狀況：想離職了

    半導體製造業龍頭台積電工作環境令人好奇，每當有內部員工PO文透露其中內幕，往往引發討論。（路透）

    半導體製造業龍頭台積電工作環境令人好奇，每當有內部員工PO文透露其中內幕，往往引發討論。（路透）

    2021/11/07 19:41

    〔即時新聞／綜合報導〕半導體製造業龍頭台積電工作環境令人好奇，每當有內部員工PO文透露其中內幕，往往引發討論。一名網友日前在網路PO文，表示在台積電當了2個月的課長，發現內部在人手不足時會讓新人直接上線，一出錯他就被罵翻，讓他現在相當憂鬱，興起離職念頭。

    原PO在「Dcard」PO文 ，表示他是某科大工業管理碩士畢業，目前在台積電擔任生產線帶線課長，不過僅短短2個月，公司「review文化」（批評、找碴）及高壓高工時環境就讓他感觸良多。

    原PO說，主管和「學長姐」常常會情緒爆炸，而且因為缺人，都會讓新人盡快上線，結果就是在什麼都不知道的情況下繼續被罵。另外，如果超時工作，讓主管被罵，主管回來就會罵人罵更兇，而罵完之後他還是得繼續做事，「搞到上班前都會很憂鬱，開始有離職的念頭」。

    原PO最後表示，他現在看來只剩下三個選擇，一，繼續在生產線做到退休或掛掉；二，邊工作邊準備研究所推甄考試；三，換輕鬆點的工作。「想請版上的各位神人大神們給小弟意見，不然真的快瘋掉了」。

    文章PO出後，網友紛紛表示「錢沒那麼重要，有命花才是真的」、「不缺錢真的可以早點出來」、「（邊工作邊讀書）很難，當課長應該沒什麼心力了」、「我離職後馬上後悔，應該要早點出來的」、「忍受不了的話 就趕快走」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    進入台積電後喜喊「感謝GG讓我脫魯」 慘遭網狂潑冷水
    2021/09/19 23:18

    進入台積電後喜喊「感謝GG讓我脫魯」 慘遭網狂潑冷水
    台積電待5年衝動辭職 台大男po年薪勸世：能進去就待好待滿
    2021/09/15 22:48

    台積電待5年衝動辭職 台大男po年薪勸世：能進去就待好待滿

    精品獎選拔揭曉 210家企業獲殊榮
    自稱做屎缺！外面人擠破頭 台積電員工曝內幕：裡面的想爬出來
    2021/07/06 00:35

    自稱做屎缺！外面人擠破頭 台積電員工曝內幕：裡面的想爬出來
    進台積電4個月就「登出」！ 員工揭網路爆料「是真的」
    2021/04/12 07:05

    進台積電4個月就「登出」！ 員工揭網路爆料「是真的」

    台中建商大舉西進 海線成購屋甜區
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播