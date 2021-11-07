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    多國提高台灣旅遊危險等級？ 查核中心：錯誤訊息

    近日網傳謠言稱「25個國家宣布提高台灣的旅遊危險等級，目前已經進入二級戰備狀態」；台灣事實查核中心表示，謠言原始出處為中國網友所撰寫的假想文章，且傳言稱「凌晨起25國調高台灣旅遊危險等級」並非事實，此為「錯誤訊息」。（圖擷取自「台灣事實查核中心」臉書）

    近日網傳謠言稱「25個國家宣布提高台灣的旅遊危險等級，目前已經進入二級戰備狀態」；台灣事實查核中心表示，謠言原始出處為中國網友所撰寫的假想文章，且傳言稱「凌晨起25國調高台灣旅遊危險等級」並非事實，此為「錯誤訊息」。（圖擷取自「台灣事實查核中心」臉書）

    2021/11/07 17:29

    〔即時新聞／綜合報導〕近日網傳謠言稱「25個國家宣布提高台灣的旅遊危險等級，目前已經進入二級戰備狀態」；台灣事實查核中心表示，謠言原始出處為中國網友所撰寫的假想文章，且傳言稱「凌晨起25國調高台灣旅遊危險等級」並非事實，此為「錯誤訊息」。

    台灣事實查核中心本月5日發布報告表示，近日網傳一段謠言宣稱「25個國家宣布提高台灣的旅遊危險等級...日本等國已私底下聯繫中國外交部，要求其在可能爆發的戰爭中設法保障本國公民的安全...目前已經進入二級戰備狀態」，經事實查核中心以關鍵字檢索，查找到中國網路論壇「知乎」出現與謠言內容討論串相同發文，查核中心以Google備份檢視該討論串，發現網傳謠言圖文的原始出處，即是中國論壇的討論串，內容是中國網友假想發生戰爭後的前因後果與情境。

    查核中心前往英國、加拿大、紐西蘭、日本等國家旅遊或外交網站查詢，未有提升台灣旅遊危險等級的相關資訊。綜合上述，查核中心判定該謠言為「錯誤」訊息。

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