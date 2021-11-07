狂賀！ 伊登奪佛州超級鐵人賽冠軍 戴「順澤宮」神帽已五度摘冠

挪威鐵人三項好手伊登戴著「埔鹽順澤宮」帽，參加佛羅里達州超級鐵人三項賽拿下冠軍。（翻攝伊登IG）

2021/11/07 14:18

〔記者陳冠備／彰化報導〕挪威鐵人三項好手伊登（Gustav Iden）經常戴著「埔鹽順澤宮」帽子參賽，他今日稍早參加美國「佛羅里達州超級鐵人三項賽」，以驚人的7小42分57秒拿下冠軍，這已是他戴著「順澤宮」帽子參加鐵人三項比賽的第5個冠軍，賽後他也在個人Instagram霸氣宣告：「Gustav，你就是IRONMAN（鐵人）！」

伊登在佛羅里達州巴拿馬城市海灘參加「超級鐵人三項賽」，在總距離226公里的賽程中，以7小時42分57秒總成績，打破2019年7小時46分28秒的大會記錄，其中在全馬賽程，更以驚人的2小時34分51秒成績令大會讚嘆，證明了他在全距離的比賽中也能以絕佳的成績贏得比賽，也為這項大賽創立一個里程碑。

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伊登奪冠消息傳回國內，彰化縣埔鹽鄉順澤宮也在臉書官網貼文恭賀，順澤宮總幹事陳守欽表示，從2019年，伊登戴上順澤宮帽參加法國世界鐵人三項大賽奪冠後，至今已是第5度戴著順澤宮帽奪下世界冠軍，對此順澤宮全體與有榮焉，不過一切歸功於他的努力，歡迎他再來埔鹽，順澤宮神帽永遠為他準備好，也希望他再創佳績。

「伊登效應」也讓順澤宮帽大受歡迎，成為愛好超鐵、馬拉松者來求帽加持，甚至一般民眾也來求帽為家人健康祈福、求平安，順澤宮對所有求帽信眾一律免費，從2019年10月免費發放至今已超過20萬頂。

伊登戴著「順澤宮」帽參加佛羅里達州超級鐵人三項賽，以7小42分57秒打破大會紀錄拿下冠軍，賽後他個人IG霸氣宣告：「你就是IRONMAN!」。（翻攝伊登IG）

伊登奪冠消息傳回國內，埔鹽鄉順澤宮也在臉書官網貼文恭賀。（翻攝順澤宮臉書）

伊登五度戴順澤宮帽參賽奪下世界冠軍，獲頒彰化榮譽縣民，順澤宮帽至今已發放超過20萬頂。（資料照）

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