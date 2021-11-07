南投太極峽谷天梯重新開幕 歡迎自帶茶葉來泡茶

南投縣竹山鎮太極峽谷天梯在確保安全完成檢修後，今日開幕重新對外營運。（記者謝介裕攝）

2021/11/07 13:16

〔記者謝介裕／南投報導〕擁有「西部太魯閣」美譽的南投縣竹山鎮太極峽谷天梯（梯子吊橋）園區，縣府歷經2年來休園整修，於今年11月1日起委外經營後，今日在天梯遊客中心舉辦開幕典禮，正式宣布恢復營運，同時還加碼推出4種旅遊套票，搶攻國旅市場，進而為地方觀光及產業發展注入一股新活力。

竹山鎮太極峽谷因加走寮溪湍急切割砂岩層，造就山勢雄偉的峽谷流水，而橫跨縱深百米太極峽谷的天梯，則是全台第１座階梯式索橋的吊橋，全長136公尺，共有208階，兩端落差高達20公尺，也是觀望太極峽谷美景的最佳位置，沿途有青龍瀑布、人面石、飛來石等壯麗景觀，更讓人讚嘆大自然的鬼斧神工！

請繼續往下閱讀...

南投縣政府觀光處長陳志賢指出，此次取得天梯園區經營權的研之泉公司，將遊客中心１樓規劃為文創展藝區，2樓則是免費休閒桌椅咖啡區、泡茶區，不過民眾需自備茶葉或咖啡。

隨著國內疫情降溫、趨緩，中央政府五倍券上路，為迎接隨之而來的旅遊熱潮，南投縣政府繼推出半年的「南投玩很大、千千萬萬獎不完」活動後，也再結合縣內3大吊橋風景區，推出「山林祕境套票」、「暢遊竹鹿套票」、「竹山樂遊套票」，以及與台大實驗林管處溪頭自然教育園區聯合推出的「竹鹿悠遊聯票」等4種套票，最高享有8折左右的優惠，以方便遊客套票在手暢遊竹山、鹿谷經典美景，購票相關資訊可上「南投好好玩」網站查詢。

除此，業者也宣布，天梯園區每週二休園，3月至9月營業時間從上午7點半至下午５點止，10月至翌年2月營業時間延後至上午8點半到下午５點止，但每天下午３點半過後停止售票，至於票價區分兩種，全票200元，可抵園區消費150元，優待票80元，可抵園區消費50元，停車場則採計次收費，汽車每次100元、機車每次50元。

縣府及業者並提醒民眾，天梯園區因早晚氣溫變化大，且山路崎嶇陡峭，步道來回約4公里，前來遊玩時務必攜帶足夠的禦寒裝備，若有高血壓、心臟病、氣喘、體能不佳者或孕婦，則建議勿入園攀登，以避免意外發生。

南投縣竹山鎮太極峽谷天梯園區中的青龍瀑布風景優美，深受遊客喜愛。（記者謝介裕攝）

南投縣竹山鎮太極峽谷天梯園區，在與會民眾、賓客開心施放汽球下，宣告恢復對外營運。（記者謝介裕攝）

南投縣竹山鎮太極峽谷天梯園區中的「人面石」景點，令人有鬼斧神工之讚嘆。（記者謝介裕攝）

南投縣竹山鎮太極峽谷天梯遊客中心2樓休憩區，也是賞景的好場所。（記者謝介裕攝）

南投縣竹山鎮太極峽谷天梯園區的青龍瀑布對外聯繫的木橋也已完成整修，予人有煥然一新之感。（記者謝介裕攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法