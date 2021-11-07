南投太極峽谷天梯重新開幕 歡迎自帶茶葉來泡茶
〔記者謝介裕／南投報導〕擁有「西部太魯閣」美譽的南投縣竹山鎮太極峽谷天梯（梯子吊橋）園區，縣府歷經2年來休園整修，於今年11月1日起委外經營後，今日在天梯遊客中心舉辦開幕典禮，正式宣布恢復營運，同時還加碼推出4種旅遊套票，搶攻國旅市場，進而為地方觀光及產業發展注入一股新活力。
竹山鎮太極峽谷因加走寮溪湍急切割砂岩層，造就山勢雄偉的峽谷流水，而橫跨縱深百米太極峽谷的天梯，則是全台第１座階梯式索橋的吊橋，全長136公尺，共有208階，兩端落差高達20公尺，也是觀望太極峽谷美景的最佳位置，沿途有青龍瀑布、人面石、飛來石等壯麗景觀，更讓人讚嘆大自然的鬼斧神工！
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南投縣政府觀光處長陳志賢指出，此次取得天梯園區經營權的研之泉公司，將遊客中心１樓規劃為文創展藝區，2樓則是免費休閒桌椅咖啡區、泡茶區，不過民眾需自備茶葉或咖啡。
隨著國內疫情降溫、趨緩，中央政府五倍券上路，為迎接隨之而來的旅遊熱潮，南投縣政府繼推出半年的「南投玩很大、千千萬萬獎不完」活動後，也再結合縣內3大吊橋風景區，推出「山林祕境套票」、「暢遊竹鹿套票」、「竹山樂遊套票」，以及與台大實驗林管處溪頭自然教育園區聯合推出的「竹鹿悠遊聯票」等4種套票，最高享有8折左右的優惠，以方便遊客套票在手暢遊竹山、鹿谷經典美景，購票相關資訊可上「南投好好玩」網站查詢。
除此，業者也宣布，天梯園區每週二休園，3月至9月營業時間從上午7點半至下午５點止，10月至翌年2月營業時間延後至上午8點半到下午５點止，但每天下午３點半過後停止售票，至於票價區分兩種，全票200元，可抵園區消費150元，優待票80元，可抵園區消費50元，停車場則採計次收費，汽車每次100元、機車每次50元。
縣府及業者並提醒民眾，天梯園區因早晚氣溫變化大，且山路崎嶇陡峭，步道來回約4公里，前來遊玩時務必攜帶足夠的禦寒裝備，若有高血壓、心臟病、氣喘、體能不佳者或孕婦，則建議勿入園攀登，以避免意外發生。