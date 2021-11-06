清華大學新任校長 高為元獲選

高為元獲選為國立清華大學新任校長。（清華大學提供）

2021/11/06 21:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕國立清華大學校長遴選委員會今天召開會議，公布下一任校長當選人為香港大學講座教授高為元。遴選委員會指出，高為元具備多元文化經歷與全球視野，及創建與主持跨國界、跨領域整合計畫的能力，其生醫及工程領域的教育及產學轉化合作、與國際頂尖人才連結等既專又廣的特殊經驗，能為清華帶入創造性的新能量。

遴委會已在學校網頁公告這項遴選結果，將由校方報請教育部聘任高為元為清華大學下任校長，明年2月1日上任，任期4年。

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遴委會指出，高為元教授是香港大學醫學院及工學院合聘之轉化醫學工程講座教授，出生於台灣，是約翰霍普金斯大學生物醫學工程學士，凱斯西儲大學生物醫學工程碩士和高分子科學博士，並曾在加州理工學院和瑞士聯邦理工學院從事博士後研究。

高為元於1998年起任教美國威斯康辛大學麥迪遜分校達18年，期間曾擔任生醫工程學系副系主任，國際研究院副院長，為藥劑學、醫學、外科、生醫工程、國際研究合聘講座教授及Vilas傑出成就講座教授，並擔任由美國國家衛生研究院出資成立的臨床及轉化科學研究所副執行所長，負責大型研究成果價創計畫。

高為元2015年應香港大學之邀出任副校長，負責推動國際研究教育事務；2019年初請辭行政職後，現在專任港大轉化醫工講座教授，並兼任香港科技園轉化研發所所長。

遴委會指出，高為元是美國醫學與生物工程學院會士、國際生物材料科學與工程學會聯合會會士及香港工程師學會會士，也是多個頂級期刊的編輯委員。他的重點研究為生物材料合成及分析，並發展模擬生物系統以探測在蛋白質、細胞、組織和生物體層面影響宿主生物相容性的特定生物反應。他設計和塑造生物材料功能化技術，配合藥物放送、再生醫學、生物醫學儀器，應用於癌症、外科、傷口癒療等臨床需求。其實驗室所研發的生物材料技術已由跨國企業將之產業化；而應用上所獲得的經驗，亦有助於破解研究中的複雜瓶頸。

高為元表示，他的治校核心價值有三，包括「自治自理」、「學術自由」、「包容 、公平、多元」。他指出，大學的核心使命就是培育人才，鼓勵對於事物真義的探索。為確保知識的準確性和客觀性，知識的生產和傳授不應受到各種利益的影響和干擾。

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