合計110年的愛 偏鄉老醫師盼能看診到90歲

陳雲址行醫超過60年，目前已高齡88年。（恆基提供）

2021/11/06 20:44

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島早年醫療資源匱乏，依賴許多老醫師多年無私奉獻，其中恆春基督教醫院前院長陳雲址及簡肇明，更分別行醫超過60年及50年，合計超過110年對患者的愛，今年也獲得表揚，高齡88歲、曾拯救許多恆春人眼疾的陳雲址也笑說「期望自己能看診到90歲！」

30年前就因生病退休到美國靜養的陳雲址，當年不願荒廢自己的醫術，決定來到當時沒有眼科的恆春半島，成為半島第一位眼科專科醫師；在恆基26年的歲月，他不僅慷慨提供眼科設備，也發現許多工人遭洋蔥刺激而造成角膜潰爛，主動通報衛生署列入職業病系統，積極防範洋蔥工人失明，救了不少被洋蔥傷眼的農民，讓恆春洗去「瞎子村」這樣的稱號。

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而恆基董事長簡肇明，40多年前了解到恆春半島醫療資源極度缺乏，發現當時新生兒每個月超過100位的新生兒，除了婦產科醫師以外，孩子的成長過程需要仰賴兒科醫師，當時缺乏兒科醫師，便一肩擔負起照顧台灣尾孩童的責任。

談起在恆基醫療服務的歲月，除了看診之外，陳雲址和簡肇明都提到，最讓人懷念的還有「上午看診，下午探訪」的時光，當時探訪範圍甚大，最南到旭海，最北到水底寮、 潮州一帶，不僅探訪關心居民，也使許多沒有能力看醫生的病人，可以得到醫治、得到舒緩，也建立深厚的情誼。

恆基現任院長黃健榮表示，行醫50年與60年，可以看見2位醫師對「偏鄉醫療」的堅持，不僅是恆春半島醫療歷史的說書人，更是醫者精神學習的榜樣，因為看見偏鄉的需要而捨己，讓需要的人得以被看顧。

恆基董事長簡肇明行醫超過50年。（恆基提供）

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