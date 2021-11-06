為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    合計110年的愛 偏鄉老醫師盼能看診到90歲

    陳雲址行醫超過60年，目前已高齡88年。（恆基提供）

    陳雲址行醫超過60年，目前已高齡88年。（恆基提供）

    2021/11/06 20:44

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島早年醫療資源匱乏，依賴許多老醫師多年無私奉獻，其中恆春基督教醫院前院長陳雲址及簡肇明，更分別行醫超過60年及50年，合計超過110年對患者的愛，今年也獲得表揚，高齡88歲、曾拯救許多恆春人眼疾的陳雲址也笑說「期望自己能看診到90歲！」

    30年前就因生病退休到美國靜養的陳雲址，當年不願荒廢自己的醫術，決定來到當時沒有眼科的恆春半島，成為半島第一位眼科專科醫師；在恆基26年的歲月，他不僅慷慨提供眼科設備，也發現許多工人遭洋蔥刺激而造成角膜潰爛，主動通報衛生署列入職業病系統，積極防範洋蔥工人失明，救了不少被洋蔥傷眼的農民，讓恆春洗去「瞎子村」這樣的稱號。

    而恆基董事長簡肇明，40多年前了解到恆春半島醫療資源極度缺乏，發現當時新生兒每個月超過100位的新生兒，除了婦產科醫師以外，孩子的成長過程需要仰賴兒科醫師，當時缺乏兒科醫師，便一肩擔負起照顧台灣尾孩童的責任。

    談起在恆基醫療服務的歲月，除了看診之外，陳雲址和簡肇明都提到，最讓人懷念的還有「上午看診，下午探訪」的時光，當時探訪範圍甚大，最南到旭海，最北到水底寮、 潮州一帶，不僅探訪關心居民，也使許多沒有能力看醫生的病人，可以得到醫治、得到舒緩，也建立深厚的情誼。

    恆基現任院長黃健榮表示，行醫50年與60年，可以看見2位醫師對「偏鄉醫療」的堅持，不僅是恆春半島醫療歷史的說書人，更是醫者精神學習的榜樣，因為看見偏鄉的需要而捨己，讓需要的人得以被看顧。

    恆基董事長簡肇明行醫超過50年。（恆基提供）

    恆基董事長簡肇明行醫超過50年。（恆基提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    憂心年過半百女兒無法自立 88歲老醫生仍得看診養家
    2021/04/14 17:36

    憂心年過半百女兒無法自立 88歲老醫生仍得看診養家
    全台最年長執業醫師謝春梅病逝 享耆壽99歲
    2020/04/29 22:38

    全台最年長執業醫師謝春梅病逝 享耆壽99歲

    全國電子雙11破盤 5倍再10倍
    行醫超過半世紀 屏東最老耳鼻喉科醫師是他
    2019/11/09 21:51

    行醫超過半世紀 屏東最老耳鼻喉科醫師是他
    恆基闊別12年重開夜間急診 盼醫護人員加入
    2018/03/09 21:17

    恆基闊別12年重開夜間急診 盼醫護人員加入

    CINDY CHAO珠寶三獲國際博物館典藏
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播