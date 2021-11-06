請伍佰拍短片合成挨批「爛到不行」 高流：要看片尾彩蛋啦

高雄流行音樂中心斥資70億新建落成啟用，請來流行歌壇天王伍佰拍形象短片，網友稱「連頭髮還有綠光是怎樣」。（高流提供）

2021/11/06 18:55

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄流行音樂中心斥資70億新建落成啟用，請來流行歌壇天王伍佰拍「這款的高雄，這款的Chill」形象短片，未料於高雄流行音樂中心粉絲團上架3天以來，罵聲不斷挨批製作草率，連學生作品都不如，也有網友力挺指出「看到最後覺得有創意。」

高流歷經12年籌建完工，蔡總統於本週日（31日）與高雄市長陳其邁共同揭幕，文化部長李永得當場宣布明年金曲獎移師南下，今天（6日） 下午La Rue文創設計邀集40攤被譽為「最美市集」，晚間舉辦「金音創作獎頒獎典禮」，而歌手盧廣仲於11月20日進行「開箱」首場個唱，精彩活動一波波，不過，第4支形象短片由伍佰助陣，惹來不少批評。

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這支1分27秒短片於3日上架，吸引超過938則留言、1521次分享，劇情敘述伍佰搭輕軌抵達高流，邀粉絲到港口「搧風」（台語：吹風），介紹鯨魚堤岸、海豚步道直呼無敵海景「讚讚讚」，隨後，伍佰前往海音館介紹全台唯一沈浸式音響系統，到海邊自拍時疑在頭髮出現綠光。

影片最後，伍佰在綠幕前拉弓，說明影像為合成拍攝，儘管公布製程仍遭批評合成感綠光罩頂，「連頭髮還有綠光是怎樣」。

網友指稱，劇本是學生的期末作業嗎？為什麼要這樣對伍佰老師，也有留言批評「綠key遊高流，好讚」合成技術有待加強，可把綠幕清乾淨、幫忙加個影子嗎？支持者則說，有迷因感啊，伍佰好棒 好適合這種尷尬感。

高流表示，伍佰老師拍攝當天展現冷面笑匠風格，片尾即興發揮，對腳本創意感到相當滿意，觀眾不看到影片最後一刻，絕不知片尾埋下彩蛋。

伍佰在綠key板前拉弓。（高流提供）

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