沈智慧牛仔裝潮鞋出席街舞活動 爭議事賽後再說

沈智慧今（6）日一身牛仔裝、潮鞋出席第一屆中正杯全國運動舞蹈街舞錦標賽開場儀式。（記者何玉華攝）

2021/11/06 18:07

〔記者何玉華／新北報導〕中華民國街舞運動協會理事長沈智慧今（6）日一身牛仔裝、潮鞋出席第一屆中正杯全國運動舞蹈街舞錦標賽開場儀式，對於已經有三個學校接受這次賽事成績作為升學依據，顯得非常開心，一掃日前因影片被酸落淚的陰霾；對於影片或協會內部爭議，她表示，等賽事結束會對外詳細說明。

沈智慧今天穿著一身牛仔外套、牛仔褲，腳上據說是收藏款的籃球鞋Nike Air More Uptempo，受到媒體關注詢問；沈智慧說，她喜歡籃球，過去也協助催生瓊斯盃國際籃球邀請賽，對於籃球情有獨鍾，她很喜歡這雙鞋，上網花了美金400元購買，等了半年才拿到，因為開場是很隆重的場合，就把它穿出來了。

請繼續往下閱讀...

被問到這兩天的心情，沈智慧說，看到賽事圓滿成功，非常開心，孩子們都很開心，加上已有3所學校響應這個升學指定盃比賽，希望明年賽事有更多學生、家長放心來參加，讓街舞走入校園。

對於新北市長侯友宜未出席活動，沈智慧表示，今天新北市還有其他重要事情，因此由教育局局長張明文，還有身兼新北市體育總會總會長的新北市議會議長蔣根煌等親自出席；她強調，新北市府一直給予很大的支持，免費提供場地，否則場租負擔不小。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法