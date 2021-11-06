2021台江夜行下午出發 300人體驗先民歷史與濕地生態

台江國家公園管理處第10次舉辦「2021台江夜行」活動，今天集結300位參與者從台江處出發，透過走讀認識台江。（記者王姝琇攝）

2021/11/06 17:22

〔記者王姝琇／台南報導〕台江國家公園管理處（簡稱台江處）與南社大台江分校攜手舉辦「2021台江夜行」，一行300人今天（6日）下午從台江處出發，預計一路從傍晚走到黑夜，全程13公里，體驗台江先民渡海拓墾的歷史文化，及台江國家公園濕地生態特色。

台江處表示，台江夜行已是第10次辦理，不僅讓民眾從不同的速度及角度認識台江國家公園，也成為部分民眾每年固定參加的活動，每年活動開放報名名額總是秒殺。在辛苦防疫的這一年，台江處在落實防疫措施前提下，持續辦理這項充滿意義的步行運動，希望這段13公里的路程，不僅是親近自然的旅程，更是條向環境學習的道路，也與民眾一起邁向更健康的防疫新生活。

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此次共計300人參與，一行人下午從台江處出發，沿路透過小隊帶領讓民眾認識台江，首先搭乘膠筏探訪四草湖紅樹林及認識潮間帶動植物，緊接著踏上北汕尾沙灘往北，傍著浪潮聲縱走至鹿耳門溪口後，續往東沿著鹿耳門溪來到祀奉鄭成功的鎮門宮稍作休息，再往庇佑海民的媽祖天后宮補充能量，最後經北汕尾路一鼓作氣回到台江處，並頒發完走證書。

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