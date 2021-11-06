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    澎湖家扶中心跳蚤市場 後疫情時代療癒人心

    澎湖家扶中心跳蚤市場開幕了，首日湧現排隊人潮。（記者劉禹慶攝）

    澎湖家扶中心跳蚤市場開幕了，首日湧現排隊人潮。（記者劉禹慶攝）

    2021/11/06 17:01

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年受到武漢肺炎〈新冠狀病毒病〉疫情影響，澎湖家扶中心首次將歲末園遊會改為「澎湖囝仔 五零金厚」線上園遊會；還好久違的跳蚤市場今日上陣，將至13日（六）下午5點30分止，在後疫情時代提供人心紓解得療癒之道。

    跳蚤市場首日就吸引排隊人潮，但因仍在疫情緊繃之際，入場之時還是嚴守實聯制、測量體溫等防疫措施，大批人潮湧入場內後，民眾大肆挑選需要的二手物品，並依序排隊前往櫃台結帳，表現十分井然有序。

    跳蚤市場中午不休息，同步開放收取八成新以上、無需修理即可使用生活物資或古玩，以「伍恁金厚」（台語）的諧音，邀請在地民眾做環保、響應活動、支持線上園遊會；即日起可至澎湖家扶中心、白沙工作站（原港子國小內）及七美工作站等3個服務據點購買園遊券，於11月19日（五）、20十日（六）至家扶中心兌換福袋。內容有超市禮券、食品兌換券、便當餐券、藝品兌換券、生活用品等多樣豐富的驚喜，同時還能參加線上摸彩。

    澎湖家扶中心陳建宏主任表示，家扶溫媽媽愛家服務志工隊已成立20年，感謝這群幕後英雄，默默以行動支持專業服務，穩定整理民眾捐贈物資，適當將資源送到服務家庭外，辦理跳蚤市場已有十五年的活動經驗，這兩年受到疫情關係，間接影響物資收受、活動辦理、專業服務的輸送，藉由跳蚤市場的開始，重新活絡公益活動，注入無限的希望與力量。

    後疫情時代跳蚤市場，頗有療癒人心的效果。（記者劉禹慶攝）

    後疫情時代跳蚤市場，頗有療癒人心的效果。（記者劉禹慶攝）

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