饒慶鈴與十大傑出青年深度對話 期結合在地文化元素創造台東新風貌

饒慶鈴與新出爐全國十大青年座談，望能藉由青年力量，結合台東的文化元素創造新風貌。（記者陳賢義攝）

2021/11/06 17:40

〔記者陳賢義／台東報導〕十大傑出青年選拔59年來，今年首次在台東舉辦頒獎典禮，國際青年商會十大傑出青年選拔委員會特別舉辦台東青年論壇，由新出爐的十大傑出青年與台東縣長饒慶鈴及國際青年商會總會長郭文彥進行深度對話，饒慶鈴希望藉由青年積極參與公眾事務的力量，結合台東的文化元素創造台東的新風貌。

會談內容分別就台東縣政府的觀光領航、農業創富、經濟創能、文化加值、教育翻轉、社福關懷、地方創生、資源整合及人才培育等九大方向，與台東的慢生活與慢經濟展開對話，其中社會服務類的林峻丞分享在三峽的文創經驗，也針對台東的慢生活談觀光的永續發展。

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農漁環保類的魏瑞廷則分享如何將科技帶入農業，運用區塊鍊的技術加入IoT感測器，打造全球信任的食品溯源履歷，讓栽種過程公開透明，讓池上米能透行銷全世界，透過農業軟實力提升台東的能見度。

企業創業及經濟發展類的馬玉如也分享運用網路平台建立贈物網的成功經驗，把家中閒置的物品，提供給需要的人使用，將議題提供返鄉青年參考，也意外的呼應了青商會同樣在推動的SDGs聯合國永續發展目標。

醫學研究類的廖倫德則是分享資源整合的重要性，強調願意分享是跨資源整合的開始，談及遠距醫療藉由AI的結合，呼應了COVID-19的遠距就診，解決偏鄉離島就診的窘境。

另外，兒童性別及人權關懷類的台東媳婦鄭惠如，則分享如何讓弱勢族群獲得適當的照顧與工作機會，也提到2023年聯合國永續發展目標，並分享到英國農會參訪的經驗，並於企業內部推動B型環境，落實企業照顧員工的使命。各方翹楚熱烈分享，饒慶鈴強調會將論壇中的建言帶回研議，作為未來施政的參考方針。

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