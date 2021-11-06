《新竹市跳級生》新書發表 林智堅公開120座建設大獎背後秘辛

新竹市長林智堅與新竹市政府推出首部市政專書《新竹市跳級生》。（市府提供）

2021/11/06 15:59

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市長林智堅與新竹市政府推出首部市政專書《新竹市跳級生》，揭開市府建設獲國內、外120件大獎肯定的背後秘辛，以及林智堅2014年艱難百日選戰到創造新竹經驗的「越級打怪」歷程。上午市府在實踐大學舉辦新書發表會。

「沒到新竹插旗，就稱不上台灣當紅建築師！」遠見雜誌社長楊瑪利以建築界流傳的一句話開場，她說遠見見證林智堅市政團隊創造奇蹟飛躍成長，猶如「跳級生」。實踐大學校長丁斌首直指，林智堅是潛力績優股，期望未來繼續努力，為台灣創造更美好的未來。

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林智堅致詞時一度哽咽，感謝市政團隊的付出，他說，新竹本身具備非常好條件，但公共空間零散、且缺乏好的規劃，他上任後重新規劃這座城市，希望不只是創造台灣的新竹，而是「世界的新竹」。

林智堅說，站在與全世界比較的高度，重新形塑城市新樣貌，創造「宜居、創新、永續」城市，讓公共建設與人民緊密相連，小到廁所規劃、大到都市景觀，面對挑戰與困難時，從縫隙找到出路，讓公共建設不是停留在想像，而是要去執行，夢想從一個人變一群人，拉拔城市並與空間對話，讓城市更亮眼。

林智堅指出，任期剩下414天，還有很多工作要做，必須加緊腳步，「我們的努力讓城市被看見，期待藉由這7年，讓人重新認識這座城市，很幸運老天爺給我這個機會，讓城市很不一樣」，若未來有機會合併升格，盼能將新竹治理模式累積而成的新竹經驗，帶到其他城市！」

城市論壇中，林智堅也特別針對「新竹公園」指標性建築分享獲獎建設秘訣，他說新竹公園是整合型首個個案，提出「減法設計」思維，讓公共建築的規劃不過度設計，納入維管難易度、使用性的考量，更重要的是要打造吸引人「一來再來」的空間。

《新竹市跳級生》專書同步在實踐大學大直校區策展「城市建設成果展」，將書內的建設甘苦談具象化，透過攝影集、建築模型呈現，展覽期間11月6日至11月14日，以步行城市、水岸、新校園等為主題，讓「新竹經驗」進駐台北，看見竹市的創新與活力。

《新竹市跳級生》專書同步在實踐大學大直校區策展「城市建設成果展」。（市府提供）

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