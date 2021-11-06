融合山珍海味 東北角推「山藥鮑魚咖哩餅」

上林社區的咖哩餅吃得到Q彈的鮑魚。（上林社區提供）

2021/11/06 13:49

〔記者盧賢秀／新北報導〕當鮑魚碰上山藥，營養又養生！現在是東北角的山藥和鮑魚產季，新北市雙溪及貢寮區公所合作，將兩地的農漁特產，輔導雙溪區上林社區發展協會開發山盟海誓（山藥鮑魚）咖哩餅，可以吃到原生種山藥的綿密及鮑魚的Q彈，所得盈餘用來推動社會福利工作，照顧長者。

雙溪區長藍瑞珉指出，雙溪的老年人口占26%相當高，上林社區提供長者共餐、獨居或弱勢民眾送餐及長者關懷照顧等服務，除市府協助及社會善心捐款外，公所也協助社區開發小旅行、特色商品，讓社區媽媽與志工努力能夠自營自足。

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藍瑞珉指出，社區媽媽上過烹飪、烘焙班，今年中秋節區公所委請社區做月餅，結果很受歡迎。最近山藥上市，區公所為開發產品多樣化，與貢寮區合作，以鮑魚和山藥來做咖哩餅，結果這山珍與海味巧妙結合，創造出綿密Q彈的口感。

上林社區發展協會總幹事簡貞紋說，他們的咖哩餅使用的是產地直送大又新鮮的鮑魚，山藥也是採用原生種，社區媽媽都像做給自家長輩吃的食物一樣用心、衛生，連餐廳的廚師吃過，都覺得這兩種材料結合，實在很巧妙；同時也凝聚社區共識，志工只要有時間，都會來幫忙做咖哩餅，固定有10至20位志工製作。

簡貞紋說，他們都是現訂現做，一天產量約20至30盒，一盒699元，希望社區有穩定財源，照顧偏鄉長者。

貢寮的新鮮鮑魚很Q彈。（上林社區提供）

東北角所產的原生種山藥很綿密。（新北市政府提供）

上林社區的媽媽們研發鮑魚山藥咖哩餅。（上林社區提供）

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