柯嫌新動物之家7億太貴緩建 6議員籲「一人一信」灌爆市長信箱

6名台北市議員到動物之家召開記者會，呼籲台北市長柯文哲盡快將新建動物之家方案定案。（北市議員許淑華提供）

2021/11/06 13:48

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市動物收容爆量，台北市政府動物保護處原計畫花費7億元興建新的動物之家，市長柯文哲認為造價太貴，竟擱置緩建，6名北市議員今早赴動物之家召開記者會一同為動物請命，痛批柯文哲獨裁，也向民眾喊話「一人一信」灌爆市長信箱，要求柯重視動物收容的急迫性。

對此，動保處長宋念潔表示，目前動物之家收容犬近700隻、貓近300隻，中繼動物之家則規劃收容犬600隻、貓160隻，預計今年底會完工，明年1月若驗收完成，2月就能搬遷，預計3月開幕，在原址還沒拆除前，部分動物會留下，大部分的犬貓仍都會遷到中繼。

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議員許淑華指出，現在的動物之家使用臨時建物執照用了21年，民間建物怎麼可能無限延長，真的很離譜，議會已經通過新的動物之家預算，柯文哲一句「太貴」就擱置興建，想用重新選址拖延。

但許淑華表示，她調閱資料發現動物之家是北市重大工程中造價最便宜的，新動物之家的設備遠勝過中繼設施，就算暫時多了中繼使用，收容動物的問題還是存在。

議員黃郁芬則指出，原址重建縱使需要增加預算，卻是溝通、時間等隱形成本最少的方案，只要市府願意，馬上就能執行，希望柯文哲看看動物之家環境，動物沒有那麼多時間可以等。

議員邱威傑說，動物之家原地重建不僅是選項之一，更是優先選項，應研議中繼之家永久化的可能。

議員苗博雅說，議會審查通過動物之家改建方案，雖然得追加工程費2億元，但相較於三心二意所浪費的時間成本，讓所有動物在狀況不佳的環境多待好幾年，以及未來重新選址後，新址及原址沒再利用的土地機會成本，用原方案續建是最好的方案，籲柯別因小失大。

議員林亮君說，上個月到動物之家與中繼工地考察，看見現在的動物之家超收嚴重，中繼之家其實也減項發包，難以作為長期使用，動保處曾提出原地改建、不開挖地下層的方案，可降低廢土處理費，柯應該立即啟動原地改建，不要再找理由搪塞。

北市產業發展局表示，除原址重建外，還選擇5個地方，希望在合理的經費，有個更具效益的方案，目前相關方案的評估已做最後的彙整跟分析，近日就會跟市長報告，方案在今年底前出爐。

台北市新建的動物之家拖延多時，圖為新動物之家的模擬圖。（北市議員許淑華辦公室提供）

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