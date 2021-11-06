中山大學「西子灣海域中心」落成 全國帆船錦標賽熱鬧啟航

全國帆船錦標賽特別加開奧運會指定船型「風浪板水翼型」競賽，選手們正準備下水。（記者許麗娟攝）

2021/11/06 11:59

〔記者許麗娟／高雄報導〕結合岬灣、沙灘地利之便的中山大學「西子灣海域中心」，今天（6日）舉行啟用儀式，同時首辦全國帆船錦標賽，這不僅是全國大專院校中獨一無二的活動教學場地，未來也將成為海域運動的示範基地，可望帶動都會水域活動風潮。

耗資1.4億元興建的西子灣海域中心，獲行政院與教育部體育署計畫補助9800萬元，從規畫、動工到落成共花3年時間，今天在教育部體育署主任秘書呂宏進、中山大學校長鄭英耀、海軍陸戰隊指揮部指揮官王瑞麟、高雄市政府副秘書長郭添貴等貴賓的見證下正式啟用，也為「110年臺灣盃全國帆船錦標賽」鳴笛宣告競賽正式開始。

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由海域中心首辦的全國帆船錦標賽，總計9個縣市、61所學校共187名選手報名參與，賽程特別加開奧運會指定船型「風浪板水翼型」競賽，在風浪大時，將會有航躍海面與選手間競奪航道名次的精采畫面，非常具有可看性。

中山大學校長鄭英耀指出，台灣是海洋國家，西子灣海域中心將以海洋為平台，串起台灣人、中山人的共同記憶，也是從陸地人才培育到海洋人才培育的重要指標，從關心海洋、熱愛海洋做起，要讓台灣的水域有更多人喜歡和參與使用。

高雄市政府副秘書長郭添貴則表示，西子灣海域中心的外形像一艘帆船航向大海，落成後將有3層意義，不僅中山大學的學生有好的運動場域，也能銜接高雄市國小、國中、高中3級水域活動的體驗和訓練場域，甚至銜接到大學的4級和未來的重要運動賽事。

西子灣海域中心的主體建築共2層樓，占地約360坪，設有遊憩資訊中心、推廣教育中心、多功能教室、監控中心及急救室等硬體，同時整合中山資源，規劃推動風浪板、帆船、獨木舟等體驗活動，預計未來在寒暑假期間，舉辦營隊與海域相關教學課程，同時支援高雄市中小學帆船選手集訓， 進而帶動至全國性水域活動的教學、訓練及推廣。

全國帆船錦標賽總計有全國9個縣市、61所學校，共187名選手報名參與。（記者許麗娟攝）

中山大學「西子灣海域中心」今（6日）舉行啟用典禮，將做為遊憩資訊、及水域活動等使用。（記者許麗娟攝）

配合西子灣海域中心啟用，同時首辦「110年臺灣盃全國帆船錦標賽」，在多名貴賓的鳴笛聲中宣布競賽開始。（記者許麗娟攝）

西子灣海域中心有得天厚的地理位置，海域中心前方即沙灘、岬灣等，將可推動風浪板、帆船、獨木舟等水域活動。（記者許麗娟攝）

「西子灣海域中心」入口處也是海洋活動的相關展區。（記者許麗娟攝）

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