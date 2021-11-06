為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    公有停車場增設智慧化停車設備 中市交通局再增5處

    大誠立體停車場專用格位指引顯示（市府提供）

    大誠立體停車場專用格位指引顯示（市府提供）

    2021/11/06 09:57

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市交通局展開公有停車場增設智慧化停車設備，今年3月起已於南屯國小地下停車場試辦專用車格在席偵測，由於民眾反應良好，交通局自10月30日起，再擴大至其餘5處自營公有停車場辦理，民眾可透過不同顏色的顯示燈號，迅速找到車位。

    交通局長葉昭甫表示，此次擴大辦理5處自營公有停車場，包含市政大樓地下停車場、陽明市政大樓地下停車場、府後街地下停車場、大誠立體停車場及忠明公園地下停車場。

    為讓民眾進入停車場後一眼即可確認專用車格停車狀況，於專用車格上方設置不同顏色燈號，專用車格無車輛停放時，親子車格為粉紅色、身障車格為藍色、電動車格為綠色；當專用車格有車輛停入後，燈號即會顯示紅燈。

    葉昭甫表示，除專用車格上方設置不同顏色燈號及在席偵測外，此次擴大辦理的自營公有停車場於各車道入口處也設有LED告示牌，即時顯示專用車位剩餘數量及所在方位資訊。

    駕駛人進入停車場後，透過LED告示牌即可確認專用格位相關訊息，停車場內亦有設置導引牌面指示專用車格方向，再透過車格上方燈號雙重導引，讓專用車格更易辨識，減少民眾找車位時間並節能減碳。

    南屯國小專用格位剩餘數量顯示（市府提供）

    南屯國小專用格位剩餘數量顯示（市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    竹南12處公有停車場納入道路範圍 7/1起取締違規
    2021/06/26 18:14

    竹南12處公有停車場納入道路範圍 7/1起取締違規
    台中太平閒置國有地 年底前闢為停車場
    2021/04/20 12:16

    台中太平閒置國有地 年底前闢為停車場

    後疫情時代 長期資產更要超前部署
    北市公有停車場未標收費上限 議員批：民眾成冤大頭
    2021/04/02 17:57

    北市公有停車場未標收費上限 議員批：民眾成冤大頭
    公有停車場因防疫減少營收 中市府：可延後繳租金
    2020/06/10 11:54

    公有停車場因防疫減少營收 中市府：可延後繳租金

    New Focus Lv2超質型
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播