公有停車場增設智慧化停車設備 中市交通局再增5處

大誠立體停車場專用格位指引顯示（市府提供）

2021/11/06 09:57

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市交通局展開公有停車場增設智慧化停車設備，今年3月起已於南屯國小地下停車場試辦專用車格在席偵測，由於民眾反應良好，交通局自10月30日起，再擴大至其餘5處自營公有停車場辦理，民眾可透過不同顏色的顯示燈號，迅速找到車位。

交通局長葉昭甫表示，此次擴大辦理5處自營公有停車場，包含市政大樓地下停車場、陽明市政大樓地下停車場、府後街地下停車場、大誠立體停車場及忠明公園地下停車場。

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為讓民眾進入停車場後一眼即可確認專用車格停車狀況，於專用車格上方設置不同顏色燈號，專用車格無車輛停放時，親子車格為粉紅色、身障車格為藍色、電動車格為綠色；當專用車格有車輛停入後，燈號即會顯示紅燈。

葉昭甫表示，除專用車格上方設置不同顏色燈號及在席偵測外，此次擴大辦理的自營公有停車場於各車道入口處也設有LED告示牌，即時顯示專用車位剩餘數量及所在方位資訊。

駕駛人進入停車場後，透過LED告示牌即可確認專用格位相關訊息，停車場內亦有設置導引牌面指示專用車格方向，再透過車格上方燈號雙重導引，讓專用車格更易辨識，減少民眾找車位時間並節能減碳。

南屯國小專用格位剩餘數量顯示（市府提供）

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