為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「能高團」成軍百年回顧展 花蓮市好客文化會館展出

    台灣棒球隊「NOKO能高團」成軍百年回顧展，即日起在花蓮市好客文化會館展出。（花蓮市公所提供）

    台灣棒球隊「NOKO能高團」成軍百年回顧展，即日起在花蓮市好客文化會館展出。（花蓮市公所提供）

    2021/11/06 09:37

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕首支踏上日本甲子園賽場的台灣棒球隊「NOKO能高團」，全由花蓮原住民組成，前身「高砂棒球隊」今年成軍滿百年，紀念東部棒球輝煌史頁的回顧展，即日起在花蓮市好客文化會館展出，公開能高相關珍貴文物與錄像。

    「高砂棒球隊」成立於1921年，由教練林桂興負責籌組，1925年前進日本甲子園球場參加友誼賽，成功打響知名度。今年適逢能高成軍百年，花蓮市公所舉辦回顧展分享棒球歷史，其中棒球隊推手林桂興，恰好是花蓮市長魏嘉賢外曾祖父的兄長。

    魏嘉賢的外曾祖父，在日治時期經營照相館，為哥哥林桂興當時在運動和音樂的推展歷程上，留下許多珍貴紀錄，並由後代小心保管。花蓮縣文化局曾透過魏嘉賢拜訪家屬，取得同意下詳細考證，還將林桂興的生平經歷、能高團傳奇及花蓮港發展，編撰「台灣棒球史第一人─林桂興與他的時代」一書。

    魏嘉賢說，林桂興是台灣首位棒球運動推手，更出錢出力贊助花蓮著名音樂家郭子究，成立東台灣第一個西洋音樂研究會，無論在運動與藝術，都是花蓮近代歷史中的重要人物，希望透過展出，讓大眾深入了解能高團歷史及在地文化發展進程。

    能高團成軍百年回顧展，即日起展至明年2月28日，展場除有圖像故事導覽，也有復刻版本的NOKO能高棒球衣可供借用拍照。

    能高團成軍百年回顧展，即日起展至明年2月28日，展場除有圖像故事導覽，也有復刻版本的NOKO能高棒球衣可供借用拍照。 （花蓮市公所提供）

    能高團成軍百年回顧展，即日起展至明年2月28日，展場除有圖像故事導覽，也有復刻版本的NOKO能高棒球衣可供借用拍照。 （花蓮市公所提供）

    花蓮市好客文化會館公開能高團相關珍貴文物與錄像，市長魏嘉賢（右1）及民代、民眾前往參觀。 （花蓮市公所提供）

    花蓮市好客文化會館公開能高團相關珍貴文物與錄像，市長魏嘉賢（右1）及民代、民眾前往參觀。 （花蓮市公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    夏季甲子園時隔2年開打...仍遭疫情侵襲 相關人士已13例確診
    2021/08/17 15:12

    夏季甲子園時隔2年開打...仍遭疫情侵襲 相關人士已13例確診
    自由開麥拉》棒球不夠他忙！周思齊自曝「斜槓」秘訣
    2021/01/26 11:00

    自由開麥拉》棒球不夠他忙！周思齊自曝「斜槓」秘訣

    後疫情時代 長期資產更要超前部署
    念台史所研究原民棒球史 周思齊盼傳承「傳說中的球棒」
    2019/05/21 00:26

    念台史所研究原民棒球史 周思齊盼傳承「傳說中的球棒」
    故事》比 KANO 還早！第一支橫掃日本的臺灣原住民棒球隊「能高團」
    2017/03/20 14:05

    故事》比 KANO 還早！第一支橫掃日本的臺灣原住民棒球隊「能高團」

    New Focus Lv2超質型
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播