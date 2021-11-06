「能高團」成軍百年回顧展 花蓮市好客文化會館展出

台灣棒球隊「NOKO能高團」成軍百年回顧展，即日起在花蓮市好客文化會館展出。（花蓮市公所提供）

2021/11/06 09:37

〔記者王峻祺／花蓮報導〕首支踏上日本甲子園賽場的台灣棒球隊「NOKO能高團」，全由花蓮原住民組成，前身「高砂棒球隊」今年成軍滿百年，紀念東部棒球輝煌史頁的回顧展，即日起在花蓮市好客文化會館展出，公開能高相關珍貴文物與錄像。

「高砂棒球隊」成立於1921年，由教練林桂興負責籌組，1925年前進日本甲子園球場參加友誼賽，成功打響知名度。今年適逢能高成軍百年，花蓮市公所舉辦回顧展分享棒球歷史，其中棒球隊推手林桂興，恰好是花蓮市長魏嘉賢外曾祖父的兄長。

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魏嘉賢的外曾祖父，在日治時期經營照相館，為哥哥林桂興當時在運動和音樂的推展歷程上，留下許多珍貴紀錄，並由後代小心保管。花蓮縣文化局曾透過魏嘉賢拜訪家屬，取得同意下詳細考證，還將林桂興的生平經歷、能高團傳奇及花蓮港發展，編撰「台灣棒球史第一人─林桂興與他的時代」一書。

魏嘉賢說，林桂興是台灣首位棒球運動推手，更出錢出力贊助花蓮著名音樂家郭子究，成立東台灣第一個西洋音樂研究會，無論在運動與藝術，都是花蓮近代歷史中的重要人物，希望透過展出，讓大眾深入了解能高團歷史及在地文化發展進程。

能高團成軍百年回顧展，即日起展至明年2月28日，展場除有圖像故事導覽，也有復刻版本的NOKO能高棒球衣可供借用拍照。

能高團成軍百年回顧展，即日起展至明年2月28日，展場除有圖像故事導覽，也有復刻版本的NOKO能高棒球衣可供借用拍照。 （花蓮市公所提供）

花蓮市好客文化會館公開能高團相關珍貴文物與錄像，市長魏嘉賢（右1）及民代、民眾前往參觀。 （花蓮市公所提供）

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