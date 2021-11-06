南投市精華地段將蓋醫院？南基醫院低調：深耕社區為民眾健康把關

南投市南崗路與民族路交口的大賣場進行清倉優惠活動，地方盛傳與土地被彰化基督教醫療財團法人收購有關。（記者謝介裕攝）

2021/11/06 10:04

〔記者謝介裕／南投報導〕位於南投市南崗路與民族路交叉口一帶精華地段的某家大賣場，最近以「租約到期、結束營業」為由，積極進行清倉大拍賣活動，傳出將有醫院進駐，備受各界關注。對此南投基督教醫院態度低調，未否認也未公開對外證實。

隸屬彰化基督教醫療財團法人體系的南投基督教醫院（簡稱南基醫院），因占地狹小、空間吃緊，為社區級醫院，另家同樣位於南投市的衛福部南投醫院，則已於去年元月升級為區域教學醫院。

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彰化基督教醫療財團法人在南投市一直有尋地擴大醫療服務量能的打算，以致該大賣場對外宣稱要結束營業後，關於南崗路與民族路交叉口一帶約1433坪的土地，已被彰基收購的傳聞，更加甚囂塵上，對此南基醫院保持低調，未否認也未公開對外證實，但強調，深耕社區及為民眾健康把關，始終是醫院不變的經營理念與職責。

南投縣議員陳翰立表示，他承租作為南投市服務處的用地，因與上述賣場地段相鄰，目前也被迫從民族路搬到彰南路，也歡迎大家有空前來泡茶、串門子。

至於土地賣給誰？?陳翰立也毫不掩飾表示，房東已將原先的服務處土地賣給彰基，且剛好與收購大賣場是一樣的買主，不但道出南投鄉親想知道的真正答案，同時也意味不久的將來極可能興建中大型的新院區。

南投基督教醫院腹地有限，但仍積極深耕社區提供醫療服務。（記者謝介裕攝）

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