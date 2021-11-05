超美！「台灣爺蟬」棲地守護有成 各種珍稀動物全出沒

行政院農業委員會林務局嘉義林管處發布訊息，台灣體型最大蟬─「台灣爺蟬」的保育棲地守護有成。（嘉義林管處提供）

2021/11/05 20:40

〔即時新聞／綜合報導〕行政院農業委員會林務局嘉義林管處今（5日）發布訊息，台灣體型最大蟬─「台灣爺蟬」的保育棲地守護有成，除了白天拍到保育類「爺蟬」出沒外，晚上還有珍稀麝香貓、台灣野山羊、台灣野豬等野生動物現蹤。

嘉義林管處指出，嘉南地區的淺山是「爺蟬」棲地，這種蟬是台灣體型最大的蟬，因身體和前後翅都是黑色，有「蟬中黑美人」之稱，背面還有美麗淡綠色紋彷彿狐狸臉，因此也稱作「青頭蟬」、「狐狸蟬」，牠們因華麗外表被大量製成標本，加上棲地破壞，數量現已非常稀少。

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嘉義林管處說，2年前委託國立嘉義大學進行研究，發現曾文溪中上游有數處「爺蟬」熱點分布，因此協同在地社區巡守爺蟬棲地，避免棲地破壞、盜捕情事發生，「爺蟬」偏好棲息於台灣梭羅樹，成蟲發生期在5月至8月，監測發現今年數量較前年略少，研判是由於受到春季乾旱影響。

嘉義林管處提到，「爺蟬」比其他種蟬更早羽化成蟲，且鳴聲異常響亮，每年5月至6月是最佳賞蟬時段，7月後因其他蟬種陸續羽化，眾蟬齊唱下，不容易遇見「爺蟬」身影，林管處在其棲地架設自動相機，監測共域的生態資源，驚喜的拍到麝香貓母子出遊，還拍攝到台灣野山羊、台灣野豬等動物。

根據台灣國家公園觀往，麝香貓為台灣二級保育類動物，為台灣特有亞種，分布於平地至海拔1000公尺左右山區；台灣野山羊為台灣特有種，是台灣唯一的野生牛科動物，分布在台灣山區森林；台灣野豬是台灣特有的野豬亞種，布於低海拔至高海拔林地或農耕區。

嘉義林管處指出，嘉南地區的淺山為「爺蟬」棲地，這種蟬是台灣體型最大的蟬，圖為「爺蟬」產卵。（嘉義林管處提供）

嘉義林管處提到，「爺蟬」比其他種蟬更早羽化成蟲，且鳴聲異常響亮，每年5月至6月是最佳賞蟬時段，圖為「爺蟬」羽化成蟲。（嘉義林管處提供）

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