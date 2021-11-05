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    手刀衝了！台北國際旅展開展 春節旅遊、五星飯店餐券搶手

    「2021 ITF台北國際旅展」5日在南港展覽館舉行，飯店住宿券、餐券熱賣。（記者方賓照攝）

    「2021 ITF台北國際旅展」5日在南港展覽館舉行，飯店住宿券、餐券熱賣。（記者方賓照攝）

    2021/11/05 19:10

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕ITF台北國際旅展今天登場，約有40個國家、地區參展，受限國門未開，參展旅行社較少，許多民眾逛展瞄準飯店餐券、住宿券。大地酒店總經理官振朝說，今年泡湯券、住宿券詢問度、銷售都比預期的好，可能許多人將出國經費轉到國內；雄獅旅遊產品行銷經理蕭亨如說，這次旅展仍以國內旅遊商品為主，今天線上、線下上午10點開賣農曆春節、明年228連續假期產品，5趟鳴日號行程20分鐘內銷售一空。

    今年ITF線上與實體旅展，雖然有業者在賣國外自由行商品，不過大多還是詢問為主。蕭亨如說，能不能出國旅遊主要還是看台灣防疫措施，因為即便多國開放可入境旅遊，但返台要14天居家檢疫，還是會影響民眾出國意願；雄獅這次旅展主要還是以國旅商品為主，春節檔期的鳴日號行程5萬2900元起、228假期3萬5900元起，5團共500個位置，今天開賣20分鐘就售完，後續還有超過300人在排候補，相當熱門。

    雄獅旅遊目前線上旅展主要以季節性、山林系列商品最熱銷，像是新竹賞楓、賞杭菊二日遊，晚上入住福華飯店每人2488元起，及宜蘭三富休閒農場兩日遊，搭配五倍券滿兩千折兩百，每人最低1999元起，都有許多民眾詢問、下單。另外，明天旅展現場將推出「藍皮解憂號觀光利車」單程套票1元搶購活動，限量100張，內容包含乘車手環、紀念車票、導覽耳機、遊程導覽等。

    ITF旅展現場還有許多國外單位參展，韓國觀光公社將現場攤位佈置成「韓國觀光慶典」，要讓民眾在還不能出國的現在，還是能感受到台韓零距離的氛圍。其中，為推廣大邱及務安國際機場和周邊觀光景點，現場設立大邱廣域市、全羅南道的景點打卡區和遊戲互動區、並設有手作體驗區。另有郵輪特區介紹韓國的五個港口城市，民眾還可利用AR效果，獲得與五大港口城市（擇一）合成美照。前來體驗的民眾可先向服務人員索取韓國觀光慶典遊樂券，蒐集完成所需彩票貼紙即能進行好禮轉轉蛋1次，有多達五千多個紀念品要送給民眾。

    飯店餐券方面，晶華酒店相當受到民眾歡迎，今天中午開放民眾進場後攤位大排長龍，餐券以「栢麗廳」自助餐廳領軍，攜手三燔本家、以及館外義饗食堂、泰市場、故宮晶華推出多款吃到飽餐券。栢麗廳平日下午茶雙人券每組1499元、平日午餐雙人券每組2099元；三燔本家平日午餐壽喜燒或涮涮鍋雙人放題、泰市場平日午餐雙人優惠券、故宮晶華平日晚餐熱饌港點吃到飽雙人優惠券等，每張餐券都是1499元。

    晶華國際酒店集團說，線上旅展從10月28日開跑至今，業績已達5600萬元，今天南港展覽館現場排隊人龍從12點開展後即從I區一路延伸到J區的主入口，第一天的業績已將近2000萬。統計今天最受歡迎的票券，包含「栢麗廳平日午餐雙人優惠折扣券（買十張再加贈一張）」、「全場折扣最低1.2折的台北晶華酒店1+1精緻套房住宿優惠券」，及低至6折的「三燔本家平日午餐壽喜燒或涮涮鍋放題四人優惠折扣券」，分別貢獻了整體營收約6％至10％。

    寒舍集團今天同樣有相當多民眾排隊，台北喜來登大飯店十二除平日自助餐券4張5400元、假日4張6200元；台北寒舍艾美酒店探索廚房平日自助餐券4張6000元、假日6800元；礁溪寒沐酒店MU TABLE自助餐平日單人午餐券1張700元、假日900元，現場買10送1。

    台北圓山大飯店「松鶴餐廳平日自助午晚餐單人券」，一本10張售價9000元，再加贈自助下午茶券1張。台北美福大飯店彩匯平日自助午餐雙人券2800元、單人券4張5000元。福華大飯店推台北福華美食家通行證，單張1099元、套票4995元，1張可吃彩虹座平日自助餐廳。

    老爺酒店集團推聯合餐飲券每張1680元、買10送1，可雙人同行自選吃台北老爺Le Cafe咖啡廳、新竹老爺Le Cafe咖啡廳、礁溪老爺雲天自助餐廳、知本老爺那魯灣餐廳、北投老爺PURE法式餐廳、台南老爺甘粹餐廳、台中老爺ZEBRA餐廳、南港老爺SOFT KITCHEN餐廳等。老爺酒店集團說，礁溪老爺榮登人氣冠軍，2支限量住宿及餐飲商品已於今天搶購一空，而限量200張的知本老爺住宿券也迅速售罄，現場更有百萬刷手一口氣狂掃聯合住宿券，促使旅展第一天業績開紅盤破2700萬元，較去年同期業績成長135％，樂觀預估4天展期上看5000萬。

    「2021 ITF台北國際旅展」5日在南港展覽館舉行，時下熱門「魷魚遊戲 」也被搬到攤位讓民眾體驗。（記者方賓照攝）

    「2021 ITF台北國際旅展」5日在南港展覽館舉行，時下熱門「魷魚遊戲 」也被搬到攤位讓民眾體驗。（記者方賓照攝）

    「2021 ITF台北國際旅展」5日在南港展覽館舉行，各參展單位派出吉祥物吸引民眾參觀。（記者方賓照攝）

    「2021 ITF台北國際旅展」5日在南港展覽館舉行，各參展單位派出吉祥物吸引民眾參觀。（記者方賓照攝）

    「2021 ITF台北國際旅展」5日在南港展覽館舉行，飯店住宿券、餐券熱賣。（記者方賓照攝）

    「2021 ITF台北國際旅展」5日在南港展覽館舉行，飯店住宿券、餐券熱賣。（記者方賓照攝）

    「2021 ITF台北國際旅展」5日在南港展覽館舉行，文化部邀請傳統製香師父現場展示。（記者方賓照攝）

    「2021 ITF台北國際旅展」5日在南港展覽館舉行，文化部邀請傳統製香師父現場展示。（記者方賓照攝）

    「2021 ITF台北國際旅展」5日在南港展覽館舉行，飯店住宿券、餐券熱賣。（記者方賓照攝）

    「2021 ITF台北國際旅展」5日在南港展覽館舉行，飯店住宿券、餐券熱賣。（記者方賓照攝）

    「2021 ITF台北國際旅展」5日在南港展覽館舉行，各參展單位派出吉祥物吸引民眾。（記者方賓照攝）

    「2021 ITF台北國際旅展」5日在南港展覽館舉行，各參展單位派出吉祥物吸引民眾。（記者方賓照攝）

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