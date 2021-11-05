疫苗打不完！北市12家醫院 11/8起開設莫德納第2劑特別門診

台北市衛生局專門委員歐佳齡說明疫情情形。（衛生局提供）

2021/11/05 17:06

〔記者蔡亞樺／台北報導〕第13期疫苗預約今日結束，傳出疫苗打不完的情形。台北市衛生局下午舉行線上記者會，衛生局專門委員歐佳齡說，目前莫德納疫苗在醫院量能都還有，馬偕、宏恩、秀傳、萬芳等12家醫院，11月8日起開設莫德納特別門診，對象為18歲以上民眾且接種滿10週，來接種第2劑，請準備小黃卡和健保卡。

歐佳齡說，目前中央針對疫苗當日剩餘劑量有做一些開放，醫療院所沒湊足人數就不開瓶，但還是要有備取名單，容許疫苗可容性的耗損，備取名單仍要依照中央指揮中心規定的對象接種，BNT疫苗是18歲以上滿28天接種第2劑，其他都是滿10週、高端則是滿28天。

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馬偕、三總松山、長庚、博仁、宏恩、秀傳、萬芳、景美、中國醫附設台北分院、中心綜合醫院及台北市立聯合醫院陽明、仁愛院區等12家醫院，11月8日起開設莫德納第2劑特別門診。衛生局表示，凡18歲以上接種第1劑莫德納疫苗間隔10週，可直接至各醫院網頁預約掛號，依預約時間前往施打。

衛生局提醒，接種疫苗後可能有發燒反應（≧38℃），一般約48小時可緩解，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。相關疫苗接種訊息可撥打防疫專線（02）2375-3782及1999市民熱線詢問。

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11月8日起，台北市12家醫院開設莫德納第二劑特別門診。（北市衛生局提供）

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