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    珍貴古寫真！昭和泰雅少女驚為天人 網友瞧出一亮點

    一張昭和時期的泰雅族少女的古寫真在網路上引起熱議。（帝國の台灣授權）

    一張昭和時期的泰雅族少女的古寫真在網路上引起熱議。（帝國の台灣授權）

    2021/11/05 21:21

    〔即時新聞／綜合報導〕一張昭和時期的泰雅族少女合影照片在網路上引起熱議，畫面中的泰雅族少女的美貌與良好的牙齒狀況，引起網友驚嘆不已。

    臉書專頁「帝國の台灣」今（5）日透過臉書分享，《台灣國立公園寫真集》一書中，昭和時期三位泰雅族少女合影的珍貴歷史畫面，三位少女梳著中分的長髮，穿著傳統服飾，笑容燦爛而自然。

    「帝國の台灣」表示，當時的照片呈現大多嚴謹、矜持，而照片中，三位少女外表純真，輪廓美麗，很難得能如此眉開眼笑。

    照片引起網友熱烈討論，讚嘆模特兒「完全在美的國度耶」、「天然系美女」；網友也讚賞攝影師捕捉人物神韻的高超技巧，「這照片也太清楚了吧，很漂亮欸」、「很棒的鏡頭」、「很有朝氣」。

    不少網友也驚嘆，「很漂亮，牙齒看起來也很健康！」、「讓我驚訝的是牙齒狀況竟然這麼好」。對此，有網友表示，「當時所謂『蕃地教育』，一開始就會強調刷牙，還會在操場一起做」。

    根據國立台灣歷史博物館資料，《台灣國立公園寫真集》是由台灣總督府內務局土木課內的台灣國立公園協會所發行，委託日本攝影師岡田紅陽，從1938年（昭和13年）5月8日至6月10日，展開為期一個多月的實景拍攝。

    照片內容主要為大屯山、次高山（雪山）太魯閣、新高山（玉山）、阿里山等地一百多張的黑白景觀照，攝影照後也附有「台灣國立公園概要」，專文介紹3座國立公園，以及主要觀光行程建議。

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