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    U-start創新創業計畫揭曉 清大團隊「以蚊治蚊」奪百萬首獎

    清大創新創業團隊「懋思德生物科技股份有限公司」以蚊治蚊，降低環境中病媒蚊數量。（教育部提供）

    清大創新創業團隊「懋思德生物科技股份有限公司」以蚊治蚊，降低環境中病媒蚊數量。（教育部提供）

    2021/11/05 19:40

    〔記者林曉雲／台北報導〕教育部青年署110年U-start創新創業計畫績優團隊揭曉，共有國立清華大學等計20組團隊，獲得25萬元至100萬元不等的創業獎金，其中，清大創新創業團隊懋思德生物科技公司「以蚊治蚊」，奪下百萬獎金，成為今年最大贏家

    青年署長陳雪玉表示，U-start創新創業計畫自98年開始辦理，結合學校育成輔導資源，提供青年創業的第一桶金，第1階段給予青年團隊35萬元補助款進行創業構想驗證，完成公司設立登記的創業團隊可再申請第2階段補助，獲選團隊可獲25萬至100萬元獎金，13年來已協助1111組團隊。

    製造技術類以國立清華大學「懋思德生物科技股份有限公司」為例，團隊說明，運用生物防治方法，推動有效且友善環境的絕育蚊，透過「以蚊治蚊」方式降低環境中病媒蚊數量，將台灣打造成安全家園，因此贏得今年第2階段績優團隊100萬元首獎。

    製造技術類之國立暨南國際大學「嗜一口咖啡工作室」，團隊表示，運用台灣咖啡與台灣酒品結合，研發出富有酒香卻無酒精的酒漬咖啡豆，致力於打造台灣第一款具備酒文化及台灣咖啡精髓的酒漬咖啡。

    社會企業類之國立台北大學「內定股份有限公司」，以透過便捷到府收衣及專業的模特棚拍，重新賦予衣物溫度，提供市場嶄新的二手消費體驗。

    創新服務類以東吳大學「福若斯設計股份有限公司」為例，研發替換式牙線棒、牙菌監測電動牙刷，結合App應用的跨域整合健康照護產品，提供隨身便利的口腔清潔方式。

    文創教育類之嶺東科技大學「創玩設計實業有限公司」，團隊說明，以高自由組合與多樣獨家巧思設計的配件，提供消費者遊玩的新鮮感與自由度，主力產品「迴力小火車通用軌道」已有銷售佳績。

    暨南國際大學創新創業團隊「嗜一口咖啡工作室」，致力於打造台灣第一款酒漬咖啡。（教育部提供）

    暨南國際大學創新創業團隊「嗜一口咖啡工作室」，致力於打造台灣第一款酒漬咖啡。（教育部提供）

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