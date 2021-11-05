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    楊梅火車站噪音超標 台鐵局允諾改善

    台鐵楊梅火車站噪音擾民，經環局實測超標，將提改善計畫。（記者許倬勛攝）

    台鐵楊梅火車站噪音擾民，經環局實測超標，將提改善計畫。（記者許倬勛攝）

    2021/11/05 16:41

    〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市楊梅火車站站區周邊住戶，抱怨長期遭受火車噪音干擾，桃市府環保局經現場24小時測量噪音值，平均最大音量達87.8分貝，確定已超過法規管制標準的80分貝，已函文請台鐵局改善；台鐵局表示，將提改善計畫書。

    台鐵局秘書處表示，會尊重地方居民建議，已委請顧問公司評估噪音改善，將從減少列車磨擦、施設消音牆等方向改善，未來施工改善時，也會減少作業擾民、交通衝擊等問題，還給民眾安心休息的空間。

    住在火車站後方、新梅二街的居民首當其衝，抱怨火車行經妨害生活安寧，尤其晨昏載貨的列車最為明顯，地方要求台鐵設置隔音牆多年，但遲未改善，盼政府給予協助。

    市議員涂權吉接獲民眾陳情，本月1日邀台鐵局、環保局會勘，他說，楊梅近年新設許多建案，外移人口逐年攀升，楊梅火車前、後站均屬蛋黃區，民眾若要施作隔音門窗，估計每戶至少要10萬元，希望台鐵正視噪音擾民，從源頭設法解決。

    依照環保署「陸上運輸系統噪音管制標準」平均最大音量為80分貝，經市府環保局稽查人員會同台鐵人員現場測量，報告日前出爐，平均最大音量高達87.8分貝，確實超過管制標準。

    稽查結果顯示，噪音音源來自鐵路鋼軌、車子動力音、剎車聲等，環保局已函文請台鐵局在10天內提出陳述意見，並在180天內提出改善計畫書。

    台鐵楊梅火車站噪音擾民，經環局實測超標，將提改善計畫。（記者許倬勛攝）

    台鐵楊梅火車站噪音擾民，經環局實測超標，將提改善計畫。（記者許倬勛攝）

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