寵物殯葬業可能衍生糾紛 中市議員促及早因應

毛小孩如親人，市議員要求市府應正視未來殯葬問題產生的糾紛。（記者蘇金鳳攝）

2021/11/05 16:29

〔記者蘇金鳳／台中報導〕寵物成為人類的毛小孩，如同親人，市議員施志昌今天在市議會質詢指出，未來寵物善終恐面臨消費糾紛，因為未來中央立法後，寵物殯葬設施必須設置在特定事業目的用地上，許多設施必須面臨用地變更，但如寵物終生納骨塔已有業者販售，未來若無法合法化，飼主權益誰來保障？

動保處表示，依據法規，台中市經營寵物生命紀念業業者應向農業局申請許可，目前共計13家業者取得寵物生命紀念業許可，另依自治條例規定，業者應將許可證及收費基準等公開展示於營業處所明顯處，以保障消者權益，民眾若有消費疑慮，可向動物保護防疫處查詢，動物保護防疫處將持續輔導業者朝向優質合法化經營。

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另外有關火化設施等「寵物屍體處理設施」，動保處指出，在台中市持續溝通推動下，已於2017年11月28日納入「非都市土地變更編訂執行要點」第八點但書情形之列，得申請變更編定為特定目的事業用地。將持續與行政院農業委員會溝通推動，研擬動物保護事業設施計畫審查作業要點，以利業者申請。而現行業者設置火化設施排放仍應符合環保法規。

市議員施志昌指出，根據統計今年台中市約有2.3萬隻的毛小孩新增登記，超越台北高雄，成為全台之最。今年底中央也將成立寵物管理科，家犬家貓進行戶口登記，掌握寵物流動。寵物過世後，飼主也重視追思過程，火化、埋葬都希望有一定流程，希望寵物入土為安。

施志昌表示，現今關於寵物善終管理問題，中央法規尚未制定完善，台中則是靠「台中市寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例」來管理寵物生命紀念業者。從現行法規來看，殯葬業者實際上能夠處理的只有寵物禮儀的部分，火化設施的部分放在環保相關規劃，而寵物納骨塔現在設置的地點很多不符合現在用地的目的，而違反都市計畫法等。

施志昌表示，對於消費者而言，只要看到有「許可證」的寵物善終業者，消費者就會掏錢購買服務，但消費者可能不知道其許可項目。究竟是只有寵物過世禮儀的部分，還是有包含火化與埋葬？

施志昌也指出，現今寵物納骨塔，基本很多都設在不符合用地目的的土地上，但是市面上已經有業者販賣終身寵物納骨塔塔位。那後續因為業者倒閉或者違法問題，導致毛孩無處可放，這個問題該怎麼解決？要求市府要面對可能產生消費糾紛的問題。

施志昌指出，現在中央已經開始處理寵物殯葬設施的問題，即將要開始規範這些寵物殯葬設施納入「特定事業目的用地」，不管是納骨塔、或是火化設施，農業局未來也會輔導這些業者轉型與變更地目。

但問題是，因為變更地目還要寫興辦事業計畫、又要送都審成本極高，最後能過的業者可能也不多，那已經在販售終身納骨塔，但最後可能地目變更沒過的消費者權益如何保障？請市府正視。

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