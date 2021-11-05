為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    寵物殯葬業可能衍生糾紛 中市議員促及早因應

    毛小孩如親人，市議員要求市府應正視未來殯葬問題產生的糾紛。（記者蘇金鳳攝）

    毛小孩如親人，市議員要求市府應正視未來殯葬問題產生的糾紛。（記者蘇金鳳攝）

    2021/11/05 16:29

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕寵物成為人類的毛小孩，如同親人，市議員施志昌今天在市議會質詢指出，未來寵物善終恐面臨消費糾紛，因為未來中央立法後，寵物殯葬設施必須設置在特定事業目的用地上，許多設施必須面臨用地變更，但如寵物終生納骨塔已有業者販售，未來若無法合法化，飼主權益誰來保障？

    動保處表示，依據法規，台中市經營寵物生命紀念業業者應向農業局申請許可，目前共計13家業者取得寵物生命紀念業許可，另依自治條例規定，業者應將許可證及收費基準等公開展示於營業處所明顯處，以保障消者權益，民眾若有消費疑慮，可向動物保護防疫處查詢，動物保護防疫處將持續輔導業者朝向優質合法化經營。

    另外有關火化設施等「寵物屍體處理設施」，動保處指出，在台中市持續溝通推動下，已於2017年11月28日納入「非都市土地變更編訂執行要點」第八點但書情形之列，得申請變更編定為特定目的事業用地。將持續與行政院農業委員會溝通推動，研擬動物保護事業設施計畫審查作業要點，以利業者申請。而現行業者設置火化設施排放仍應符合環保法規。

    市議員施志昌指出，根據統計今年台中市約有2.3萬隻的毛小孩新增登記，超越台北高雄，成為全台之最。今年底中央也將成立寵物管理科，家犬家貓進行戶口登記，掌握寵物流動。寵物過世後，飼主也重視追思過程，火化、埋葬都希望有一定流程，希望寵物入土為安。

    施志昌表示，現今關於寵物善終管理問題，中央法規尚未制定完善，台中則是靠「台中市寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例」來管理寵物生命紀念業者。從現行法規來看，殯葬業者實際上能夠處理的只有寵物禮儀的部分，火化設施的部分放在環保相關規劃，而寵物納骨塔現在設置的地點很多不符合現在用地的目的，而違反都市計畫法等。

    施志昌表示，對於消費者而言，只要看到有「許可證」的寵物善終業者，消費者就會掏錢購買服務，但消費者可能不知道其許可項目。究竟是只有寵物過世禮儀的部分，還是有包含火化與埋葬？

    施志昌也指出，現今寵物納骨塔，基本很多都設在不符合用地目的的土地上，但是市面上已經有業者販賣終身寵物納骨塔塔位。那後續因為業者倒閉或者違法問題，導致毛孩無處可放，這個問題該怎麼解決？要求市府要面對可能產生消費糾紛的問題。

    施志昌指出，現在中央已經開始處理寵物殯葬設施的問題，即將要開始規範這些寵物殯葬設施納入「特定事業目的用地」，不管是納骨塔、或是火化設施，農業局未來也會輔導這些業者轉型與變更地目。

    但問題是，因為變更地目還要寫興辦事業計畫、又要送都審成本極高，最後能過的業者可能也不多，那已經在販售終身納骨塔，但最後可能地目變更沒過的消費者權益如何保障？請市府正視。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    AI也可用在毛小孩醫療 心電圖、心電圖判讀
    2021/11/04 21:25

    AI也可用在毛小孩醫療 心電圖、心電圖判讀
    毛小孩殯葬無法可管 侯友宜：若要補強會訂自治條例
    2021/11/01 12:27

    毛小孩殯葬無法可管 侯友宜：若要補強會訂自治條例

    「她」客串天之驕女 五千條褲秒斷貨
    增加毛寶貝曝光認養機會 新北三重「博士的家」設認養小棧
    2021/10/29 15:09

    增加毛寶貝曝光認養機會 新北三重「博士的家」設認養小棧
    美國獸醫創「再見之吻」巧克力！ 最甜蜜方式告別毛小孩
    2021/10/02 22:15

    美國獸醫創「再見之吻」巧克力！ 最甜蜜方式告別毛小孩

    New Focus Lv2超質型
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播