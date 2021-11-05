風水寶地插一炷香！ 14建築團體反對劍潭站TOD蓋18層大樓

建築團體開記者會反對北市劍潭站假TOD案。（記者郭安家攝）

2021/11/05 16:39

〔記者郭安家／台北報導〕台北捷運劍潭站曾選為全球10大最酷地鐵站，但台北捷運公司推TOD（大眾運輸導向開發），興建18層混合型大樓，被14個建築團體連署反對，專家學者今開記者會指，開發量體過大，如在綠廊插一炷香，破壞圓山天際線及風水寶地，大樓蓋在E級服務水準道路旁，建280格停車場，鼓勵私人運具，根本是假TOD！「是很大的坑將會埋掉台北市長柯文哲」。

與會的台北市議員黃郁芬還批，2020年北捷辦里民工作坊承諾開發500人小音樂廳、複合商場、書店、品牌餐廳；結果欺騙民眾，僅在1樓入口門廳規劃少量商業空間，2樓教保中心作為公共設施，卻服務該A級商辦員工子女就讀。

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台灣女建築學會理事長許麗玉說，台北市議會及民眾當初是有條件同意開發，包括解決交通衝擊、並與民間妥善溝通共識；但北捷統包案是假TOD計畫，在交通擁塞的中山北路蓋有超大停車場的大樓，沒降低私人運具，北捷自知有問題，未來還要規劃交通管制，另外，北捷又縮減了對里民承諾的地方公益空間。

她說，目前連當地居民都反對開發，但招標案不停止，真的有必要性嗎？她直言，這會是很大的坑，將會埋掉台北市長柯文哲、市府、專業界及孩子的未來。

陽明交大建築所教授曾成德說，開發案原規劃2萬4000平方公尺樓地板面積，現在變成4萬平方公尺，增加68％量體，很大部分是停車場面積，未來不僅造成交通問題，也是在中山北路綠廊蓋非常巨大石碑，這是SOP嗎？是都市正義嗎？希望柯文哲被告知問題。

中華民國景觀學會理事長許晉誌說，原本劍潭站可以看到圓山、圓山飯店，但北市府居然要插了一炷香，量體過大，破壞美麗風貌天際線，阻擋了周邊綠色景觀，太粗糙！若希望士林產業發展起來，是無法單靠蓋一棟建築就可帶動地段，問題在產業，不是蓋大樓，蓋18層大樓絕對無法帶動產業發展，也無法帶動士林夜市，問題搞錯了，解方就會搞錯。

北捷公司發新聞稿回應，劍潭站TOD依台北市都市設計審議委員會第1階段審議，建物高度，已從93公尺降至84公尺，建築會融入都市地景。北捷說，規劃開發案前，有經完整公民參與程序，11月開諮詢會議時將蒐集外界意見，納入後續設計參考；統包工程案決標後，將送第2階段都審，並依都審決議調整建築設計，承諾開發將融入都市景觀，歡迎外界提供可行方案。

劍潭站現況圖。（圖:北捷提供）

劍潭站TOD大樓視角示意圖。（圖:北捷提供）

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