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    今運抵87萬劑BNT疫苗 效期到明年3月3日

    台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈國內1500萬劑輝瑞BNT疫苗，其中第11批BNT疫苗今晨6點20分抵台。（記者朱沛雄攝）

    台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈國內1500萬劑輝瑞BNT疫苗，其中第11批BNT疫苗今晨6點20分抵台。（記者朱沛雄攝）

    2021/11/05 14:19

    〔記者楊媛婷／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今（5）日表示，台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的第11批BNT武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗87.17萬劑，已於今日上午運抵桃園機場，效期將到明年的3月3日，待後續作業完成後，就會提供民眾接種。

    指揮官陳時中表示，由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的BNT疫苗1,500萬劑，目前共計到貨860.95萬劑，分別為首批9月2日93萬劑、第2批9月9日91萬劑、第3批9月30日54萬劑、第4批10月1日67萬劑、第5批10月4日27萬劑、第6批10月7日88.92萬劑、第7批10月8日88.92萬劑、第8批10月14日82.7萬劑、第9批10月28日90.21萬劑、第10批10月29日91.03萬劑，以及本批87.17萬劑。本批疫苗效期至2022年3月3日，將由指揮中心統籌運用，儘速提供民眾接種。

    陳時中表示，對於台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會三間企業和民間團體積極協助，提供更多的疫苗讓民眾接種，加速提升台灣疫苗覆蓋率，指揮中心再次表達由衷的謝意。

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