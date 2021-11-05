今運抵87萬劑BNT疫苗 效期到明年3月3日

台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈國內1500萬劑輝瑞BNT疫苗，其中第11批BNT疫苗今晨6點20分抵台。（記者朱沛雄攝）

2021/11/05 14:19

〔記者楊媛婷／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今（5）日表示，台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的第11批BNT武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗87.17萬劑，已於今日上午運抵桃園機場，效期將到明年的3月3日，待後續作業完成後，就會提供民眾接種。

指揮官陳時中表示，由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的BNT疫苗1,500萬劑，目前共計到貨860.95萬劑，分別為首批9月2日93萬劑、第2批9月9日91萬劑、第3批9月30日54萬劑、第4批10月1日67萬劑、第5批10月4日27萬劑、第6批10月7日88.92萬劑、第7批10月8日88.92萬劑、第8批10月14日82.7萬劑、第9批10月28日90.21萬劑、第10批10月29日91.03萬劑，以及本批87.17萬劑。本批疫苗效期至2022年3月3日，將由指揮中心統籌運用，儘速提供民眾接種。

請繼續往下閱讀...

陳時中表示，對於台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會三間企業和民間團體積極協助，提供更多的疫苗讓民眾接種，加速提升台灣疫苗覆蓋率，指揮中心再次表達由衷的謝意。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法