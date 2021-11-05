議員質疑中市動物認養率不佳 動保處：已提升至7成

台中市議員江肇國（右二）要求改善動物之家動物的容量空間。（記者蘇金鳳攝）

2021/11/05 12:49

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市動物之家后里園區已正式啟用，市議員江肇國今天在市議會質疑，雖然后里園區外觀建得不錯，但是新的園區每一個犬貓安置空間竟只有4.5平方米，依中央規定是5平方米，而台中市貓犬在收容所致死率近1成，認養率也不高，要求市府改善。

動保處指出，動物之家兩園區收容量各為犬隻400隻、貓隻100隻，在養量約為7至8成，並無超收現象，台中市持續推廣零撲殺政策，媒合宣傳則利用網路行銷，優化拍攝犬貓認養照片，認領養率已自去年45％提升至今年9月74％。

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動保處表示，犬隻籠舍收容空間設計，除有內、外籠舍規劃讓犬隻休息不被過度干擾外，還有兩籠的走道互動空間能讓犬隻自由選擇；另園區更規劃多處運動場，可讓犬隻進行遛放，另有專屬動物用緩坡道等提升動物福利設施。

台中市動物之家后里園區重建案經行政院農業委員會及相關委員審查及滾動式檢討，可供動物活動區域面積優於5平方米的法規規範，此外，預計於明年試辦動物之家高齡犬認養後保險計畫，提供高齡犬貓認養後持續服務機制，期許提供老有所養，殘有所終的友善動物環境。

市議會今天舉行財經部分業務質詢，市議員江肇國表示，根據「寵物登記資訊網」資料統計，截至今年10月，台中市寵物登記不僅高達26243隻，也是六都登記數最高，比北市桃園多1萬頭，也比台南多2萬頭。

江肇國表示，但隨著飼養毛孩的人越多，棄養的情形也隨之提高，查看動保處所提供的改建計畫資料，發現后里動物之家犬舍/貓舍每籠的面積為4.5平方公尺，並不符合「動物收容所設置組織準則」所規範的5平方公尺，甚至還規劃一籠要收容2隻。就連現在正在改建的基隆動物銀行都已經規劃設計每籠面積要擴大為7.5平方公尺，顯見動保處在設計與規劃動物收容的環境仍要加思考。

江肇國也表示，目前動物之家不管是后里還是南屯，都離民眾太遙遠，建議動保處也應思考擴大認養站點，再透過各種活動的結合、認養後疫苗的經費補助，以及確實登錄待認養動物資料，來增加民眾與毛孩的媒合。

另外，江肇國也指出，在台北跟桃園都有推行「動物保險」來提高民眾的認養意願，建議台中市也應加緊腳步來規劃認領養的毛孩有出所後的「動物保險」，以提高認養率，打造台中成為真正的動物友善城市。

江肇國為動物之家貓犬空間請命。（江肇國提供）

動保處表示，中市流浪動物的認養已達7成。（市府提供）

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