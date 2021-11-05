台大與京都大學合作再深化 推共同種子計畫

國立台灣大學與日本京都大學締結共同種子計畫合作，台大國際長袁孝維（左）及京都大學國際長河野泰之（右）代表兩校締約。（取自台大臉書）

2021/11/05 11:08

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣大學與日本京都大學合作再深化，合推共同種子計畫，由台大國際長袁孝維及京都大學國際長河野泰之代表兩校簽署。台大國際長袁孝維說明，台大和京都大學向來友好，過去即有許多教學及研究的交流，簽約是京大將提供經費給他們學校的教授與學生，以配合台大的種子計畫，加深兩校未來更多的合作。

袁孝維也表示，台大與法國波爾多大學、澳洲雪梨大學亦已簽署類似的合約，未來會再增加更多台大的姊妹校加入行列。

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台大在臉書宣布此喜訊，簽約儀式邀請日本台灣交流協會（日本台灣交流協會）新聞文化部長村嶋郁代、台灣京都大學校友會長陳素鶯及台灣留日京都大學校友會長王輝生共襄盛舉，祝賀兩校邁向新的里程碑。

透過建立兩校共同種子計畫，袁孝維表示，期望在學術研究方面產生1️加1️大於2️的效益，除了厚植兩校本身的研究能量外，也期許能產出更多對於社會有所貢獻的研究。

京都大學國際長河野泰之期待兩校以重點姊妹校的關係，整合研究資源，推展出具前瞻性與創新性的學術研究。

村嶋郁代則表示，台日兩所頂尖的綜合性大學，透過學術交流的深化，勢必能增進台日友好。

台大國際處說明，國際合作種子計畫截至目前已提供超過40件與京大之國際合作案補助，未來兩校將透過共同種子計畫，發揮重點合作精神，支持並深化雙方師生的研究交流。

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