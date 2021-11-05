退撫基金可能破產？全教總要求銓敘部長下台

全國教師工會總聯合會今天再開記者會，再度嚴厲譴責銓敘部長周志宏，要求周志宏下台。（記者林曉雲攝）

2021/11/05 10:58

〔記者林曉雲／台北報導〕「政府挹注，基金永續，堅決反對二次年改！」全國教師工會總聯合會今天再開記者會，要求建立新制度確保軍公教退撫基金不破產，強調關鍵在持續挹注，以確保基金永續，並再度嚴厲譴責銓敘部長周志宏，要求周志宏下台。

銓敘部長周志宏11月1日在立法院答詢時表示，112年另立新基金後，現有退撫基金有可能提前破產。全教總理事長侯俊良怒批，周志宏的一番話已使得公教人員人心惶惶，政務官失言或不熟悉政策的代價，就是讓整個政策歪樓，引發全國教師之憤怒。

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侯俊良表示，舊基金要成長，要提高投資報酬率，且要持續挹注，新基金要達到財務平衡，也要吸引新的基金投入。

立委費鴻泰和陳以信今出席記者會表達支持，費鴻泰表示，才剛年改改完，周志宏就說會破產，周的無能讓社會沒有信心；陳以信表示，周志宏不當發言和不當操作，代表他的失能，周志宏應下台，蔡英文應道歉，方法有問題就是能力有問題。

全教總副秘書長張旭政表示，我國採確定給付制度，軍公教退休時就應領到政府承諾之退休金，費率提撥要靠精算以算出最適提撥率，當時算出提撥率應該要18％，投資績效要7％，但提撥率只有8％，績效也不足，造成破產危機，才會有之前的年改。

張旭政表示，另成立新基金，應是讓新制度在沒有潛藏負債的壓力下，可以制訂一個確保永續的方案，讓未來的新進公教人員能有退休保障，現有基金的「潛藏債務」則不再擴大，藉此精算出應挹注金額，並透過政府持續挹注，確保基金不致斷流。

全教總文宣部主任羅德水表示，給付責任在新基金，年改減少的部分應要全數挹注，不足部分則由政府編列公務預算填補，退撫基金就可永續，確定給付制度就是政府要負最終責任，管理基金的部長都說會破產，年輕老師為什麼要續繳？呼籲立法院要強力監督，周志宏無能，該換人就要換人。

全國教師工會總聯合會今天再開記者會，要求周志宏下台。（記者林曉雲攝）

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