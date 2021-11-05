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    陳其邁兌現承諾 數位對接高雄券加碼至20萬份

    選擇數位方案且已符合在高雄市消費滿5千元條件的民眾，將陸續收到簡訊通知，民眾收到後，點擊簡訊中網址，就能連結預約領取，可選擇郵寄到府、高捷38處車站或全台7-11領取。（高市府提供）

    選擇數位方案且已符合在高雄市消費滿5千元條件的民眾，將陸續收到簡訊通知，民眾收到後，點擊簡訊中網址，就能連結預約領取，可選擇郵寄到府、高捷38處車站或全台7-11領取。（高市府提供）

    2021/11/05 09:09

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長陳其邁兌現承諾，數位對接高雄券確定加碼至20萬份，民眾手腳要快。

    高雄市政府搭配中央振興五倍券，推出「高雄開就賺」活動，數位方案是全台首創地方政府加碼同步對接中央數位振興券，綁定首3日即成功吸引超過63萬人參加。

    據統計，自10月8日消費迄今，短短1個月，9家合作信用卡銀行及支付業者符合領取高雄券人數已近10萬人，且符合條件民眾中，約有2成是來自高雄以外縣市，顯見活動已成功吸引外縣市民眾來高雄消費。

    由於不少人反映數位對接高雄券的份數不夠，陳其邁之前承諾再加碼10萬份！高雄市財政局今天宣布，數位對接高雄券額度由原規劃10萬份，確定加碼至20萬份，加碼額度開始啟用！

    高雄市財政局長陳勇勝提醒，選擇數位方案且已符合在高雄市消費滿5千元條件的民眾，將陸續收到簡訊通知，民眾收到後，點擊簡訊中網址，就能連結預約領取，可選擇郵寄到府、高捷38處車站或全台7-11領取。

    另外，完成取得高雄券後，記得至「高雄開就賺」官網註冊會員，即可一次獲得30組「日月抽」抽獎序號，可日日抽iPhone 13，週週抽光陽電動機車、BOSE藍芽喇叭、五星級觀光旅館套房住宿券，月月抽Tesla等超多大獎。

    高市府也提醒，高雄券最近也推出對接中央各種加碼劵等多元振興方案，因此數位對接高雄劵將不再加碼名額，呼籲還沒有領到高雄券的民眾，把握機會。

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