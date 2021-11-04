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    成大「藝高膽大」 攜手台灣戲曲學院展現技藝之美

    「藝遊台灣」表演節目由「旗開得勝」揭開序幕。（成大提供）

    「藝遊台灣」表演節目由「旗開得勝」揭開序幕。（成大提供）

    2021/11/04 23:00

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕成大敘事力課程與國立台灣戲曲學院民俗技藝學系大二學生合作展演「藝遊台灣」，今（4）日在成大鳳凰樹劇場演出，結合肢體與道具，除了展現傳統特技技藝外，更使用現代劇場編排手法，融入舞蹈、戲劇、音樂等元素，表達現代年輕人對生活的觀察和想法，引導學生欣賞精緻藝術文化。

    表演開場以氣勢磅礡的「旗開得勝」拉出序幕，搭配大小旗、飛越、翻騰等表演，製造出雄偉壯盛的軍隊氣勢；傳統技藝項目「軟功」、「頂技」以及「對手頂」更是招招了得；還有現代常見呼拉圈、街舞以及跳繩等運動，巧妙融合傳統技藝與現代元素。壓軸表演「金玉滿堂」以傳統技藝中的人體疊羅漢，搭配武術，更是掌聲不斷，獲得滿堂喝采。

    成大藝研所助理教授馬薇茜表示，此次促成兩校合作的契機，是因為自己曾在國立台灣戲曲學院任職，藉著成大90週年校慶，邀請民俗技藝學系同學到自己開設的傳統戲曲與表演藝術課程中演出，也讓學生可與他校學生交流，增添新穎的表演體驗。

    馬薇茜表示，不管在表演還是日常生活上，每個人都是一個小螺絲，例如「金玉滿堂」的人體疊羅漢，若是缺少了任何一個人，表演便會黯然失色，無法成功，期待同學觀演的過程中，也能體認到團隊的重要性。

    此次傳統戲曲與表演藝術課程，是成大開創的「敘事力」課程之一。成大教發中心主任蔡群立表示，「敘事力」課程內容，涵蓋影像敘事、簡報技巧、以及肢體表演等多個項目，希望透過多元化課程，讓學生探索更多不同的表現方式，並運用在所學的專業知識上，發揮「敘事力」。

    壓軸表演「金玉滿堂」很精彩。（成大提供）

    壓軸表演「金玉滿堂」很精彩。（成大提供）

    「呼拉圈」表演結合現代舞蹈元素。（成大提供）

    「呼拉圈」表演結合現代舞蹈元素。（成大提供）

    結合現代元素的雜耍表演。（成大提供）

    結合現代元素的雜耍表演。（成大提供）

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