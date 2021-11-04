議員發起連署反對經國高中解編 桃市府：已有替代方案

立委萬美玲會同4位黨籍議員，反對經國高中文高用地解編。（記者謝武雄攝）

2021/11/04 21:32

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府進行未徵收公共設施保留地檢討，於2017年將桃園區經國高中、文高用地解編，全案最近送內政部都委會審議；為此，立法委員萬美玲除發起連署、反對解編外，今也與多位黨籍議員召開記者會呼籲市府撤回解編議案；市長鄭文燦則回應，經國高中土地徵收費用高達69億元，非市府能負擔，目前正規畫經國國中改制並涵括國、高中。

鄭文燦說，經國高中文高用地為私人土地，面積約2.6公頃，初估徵收價格為69億元，由於蓋一所學校只需8億元經費，市府無法負擔徵收費用，因此透過都市計畫通盤檢討將該土地解編，目前也在規劃將經國國中改制為經國高中，除原有國中部外增設商科，經國國中校地有3公頃也足夠使用。

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教育局長林明裕表示，經國國中位置距離南崁高中、武陵高中、桃園高中都是3.5公里，如果增設純粹的高中部，同質性太高不易招生，考量桃園北區商業發達，才規劃設置職業商科。

萬美玲是與議員詹江村、陳美梅、張桂綿、林政賢共同召開記者會，萬美玲說，全國公立高中率取率為56%，桃園只有35%是六都最低，市府理應增加公立高中數量，解編經國高中文高用地是反其道而行；4位議員也提到，學校解編大都因為少子化問題，但桃園並不存在這樣問題，況且經國高中用地位於桃園精華區，未來人口只會越來越多。

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