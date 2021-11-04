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    北市30支移動測速器9個月進帳2億 議員：執法不要偷偷摸摸

    北市議員游淑慧指出，30支移動式測速器在今年1到9月取締開罰金額高達2億元，產值驚人。（翻攝台北市議會網站）

    北市議員游淑慧指出，30支移動式測速器在今年1到9月取締開罰金額高達2億元，產值驚人。（翻攝台北市議會網站）

    2021/11/04 19:37

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕警方取締交通違規常被詬病的就是躲在隱密處，北市議員游淑慧今日指出，北市警察局30支移動式測速器取締超速，今年9個月罰金近2億元，產值驚人，且5大超速熱區每月均開出近千張罰單，質疑警方取締超速偷偷摸摸，應設置固定桿照相器並清楚標示，才有助於用路人維持良好駕駛行為。

    對此，台北市警察局交通警察大隊長涂國卿表示，員警使用移動式測速照相時一定會穿著制服，並在執法地點的前300公尺架設警告牌面，會檢討將移動式測速照相熱區改設為固定桿照相器。

    游淑慧今下午在市議會警政衛生部門質詢表示，多年來，三申五令要求員警執法堂堂正正、不要偷偷摸摸，卻一直傳聞員警有開單業績的壓力，甚至市長柯文哲在上任之初也要求一年要開的比前一年多，員警可能就是有績效壓力或獎金誘因，拚命開單。

    北市警察局長楊明源答詢，他到任時並未接到柯市長有這樣的指示，但他不希望員警浮濫開單，會持續加強要求；涂國卿說，市長沒有這樣的指示，取締開單主要是在於肇事防制。

    但游淑慧指出，今年1到9月移動式測速器取締開罰高達1.9億餘元；移動式測速器平均每月取締1萬3420件，比起去年平均每月取締1萬65件，增加3成之多，痛批警方趁著今年疫情期間搶錢。

    游淑慧也公布移動式測速器取締超速的前5大路段，第一名為華江橋機車道往板橋共1萬616件，其次是環河北路一段南向北9959件、羅斯福路六段南往北9701件、市民大道平面林森至金山北路9117件、信義快速道路南向北7911件。

    游說，這5大路段平均每月均開出近千張罰單，代表是違規熱點，為何不做固定桿測速器？若是移動式測速器違規熱區，就應改設固定桿測速照相器，並清楚標示。警察局表示，將研議辦理。

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