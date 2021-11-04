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    鐵路地下化新增林園大道 鄭文燦：將命名「桃園大道」

    由於台一線更名為「桃園大道」牽涉戶籍、地政等議題，整併相當不易，市長鄭文燦宣布未來鐵路地下化產生路廊將命名為「桃園大道」。（記者謝武雄攝）

    由於台一線更名為「桃園大道」牽涉戶籍、地政等議題，整併相當不易，市長鄭文燦宣布未來鐵路地下化產生路廊將命名為「桃園大道」。（記者謝武雄攝）

    2021/11/04 21:13

    〔記者謝武雄／桃園報導〕新北市、台中市配合升格設置「新北大道」、「台灣大道」，桃園雖然一度規劃將省道台一線更名為「桃園大道」，最後胎死腹中，議員黃婉如今在議會重提該案；市長鄭文燦則說，台一線改名相當不易，未來配合鐵路地下化會增加一條長22公里林園大道，會命名為「桃園大道」。

    鄭文燦說，將台一線命名為桃園大道，由於牽涉到戶籍、地政等相關議題，還要取得地方同意，整併相當不易；而台北市艋舺大道、新北市的縣民大道，基本上都是用鐵路騰空的路廊，把它命名為某大道，由於桃園正在進行鐵路地下化，未來會產生22公里的路廊，會把它命名為「桃園大道」，也會根據地區需求，把原來道路系統結合好；「桃園大道」也會有林蔭大道設計，是條具有特色大道。

    黃婉如說，台一線在桃園市全長37.75公里，跨越6個行政區，從龜山區萬壽路一段、萬壽東路、長壽路到桃園區三民路、中山路、八德區中華路、中壢區中華路、延平路、平鎮區延平路、楊梅區永美路、中山北路、中山南路，台一線在市內共有12種路名，考量台北市有艋舺大道、新北市有新北大道、台中市有台灣大道，建議將跨越桃園的台一線的更名為「桃園大道」。

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