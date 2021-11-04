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    解決老舊建物公安問題 竹縣11月起全面清查

    新竹縣政府成立聯合稽查小組，自本月1日起逐一稽查縣內老舊建物，今天現勘湖口鄉達生華廈（舊稱北美大樓），發現明顯消防缺失，將輔導所有權人成立正式管理委員會，盡快改善違規項目。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣政府成立聯合稽查小組，自本月1日起逐一稽查縣內老舊建物，今天現勘湖口鄉達生華廈（舊稱北美大樓），發現明顯消防缺失，將輔導所有權人成立正式管理委員會，盡快改善違規項目。（記者廖雪茹攝）

    2021/11/04 19:18

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕為避免高雄市鹽埕區「城中城」老舊複合式建築物重大火災傷亡事件重演，新竹縣政府成立聯合稽查小組，自本月1日起逐一稽查縣內老舊建物，今（4）日現勘湖口鄉達生華廈（舊稱北美大樓），發現明顯消防缺失，公共空間也有疑似私自變更的安全疑慮，將盡快輔導所有權人成立正式管理委員會，並限期改善違規項目。

    縣府工務處表示，北美大樓總共10層，整體設施老舊，5樓以下昔日為商場和戲院，已停業多年，除1樓有服飾店開設，2到5樓已無商家營業，並暫時關閉出入口，防止不明人士進入；6樓以上為出租套房，稽查小組前往9樓租屋樓層稽查，查出有消防安全缺失，雖然樓層有設置消防栓出水口，但是水壓不足，其餘樓層也有消防警報無作動、逃生指示不符規定等缺失。

    工務處副處長江良淵說，稽查發現北美大樓內的部分消防設備有受損情形，位於大樓後側的大樓逃生路線樓梯雖可暢通，但是有堆積雜物，將要求改善；目前大樓未成立管委會，6樓以上各樓層房東有自我管理機制，縣府將協同鄉公所輔導大樓正式成立管委會，後續逐一要求加強改善公共消防安全設施，不要成為公安死角。

    稽查小組將在1個月內全面清查老舊複合用途建築物，對於違規項目，將輔導管理人或所有權人改善完成。

    新竹縣政府成立聯合稽查小組，自本月1日起逐一稽查縣內老舊建物，今天現勘湖口鄉達生華廈（舊稱北美大樓），發現明顯消防缺失，將輔導所有權人成立正式管理委員會，盡快改善違規項目。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣政府成立聯合稽查小組，自本月1日起逐一稽查縣內老舊建物，今天現勘湖口鄉達生華廈（舊稱北美大樓），發現明顯消防缺失，將輔導所有權人成立正式管理委員會，盡快改善違規項目。（記者廖雪茹攝）

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