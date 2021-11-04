桃市推「桃趣農場5好康」 農遊帶「券」即可享好康

桃園休閒農場各具特色，各種農事體驗、手作DIY十分熱門。（桃市府農業局提供）

2021/11/04 20:04

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕中央推出的振興五倍券、農遊券及桃市府加碼的好市乘雙券，都可在桃市休閒農業場域使用，農業局即起祭出「桃趣農場5好康」500元超值組合、券友限定折扣兩大方案，民眾憑券農遊即可獲得多重優惠，包括超值農遊套裝行程、農特產品折扣等，若單筆消費滿500元，還可至「2021桃園購物節」官網登錄發票參加抽獎。

桃市府副秘書長邱俊銘表示，「500元超值組合」方案，有多家農場結合農事體驗、文創商品、禮盒或特色餐點，推出超過500元的超值套裝行程，包括林園居農場提供地瓜農事體驗套裝行程、老牛休閒園藝推出特色香草茶包體驗遊程、秀嵋園藝更推出價值700元的療癒多肉組盆DIY體驗遊程；「券友限定折扣優惠」方案，只要持券即可享有農事體驗或在地特色產品8到9折優惠。

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農業局長郭承泉表示，只要在振興經濟期間來桃市農遊，持五倍券、農遊券、好市乘雙券，不只可到桃市當一日農遊省錢達人，單筆消費滿500元還可參加桃園購物節抽獎，出發前可洽詢各農場優惠方案，或至「桃園市休閒農業」官方網站、粉絲團或桃園各農場臉書專頁查詢。

桃園休閒農場各具特色，各種農事體驗、手作DIY十分熱門。（桃市府農業局提供）

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